أعراض الهربس التناسلي والفموي لدى البالغين وطرق علاجه المختلفة

التهاب الهربس ليس مجرد طفح جلدي مزعج، بل هو عدوى فيروسية شائعة تنتج عن فيروس الهربس البسيط (HSV). ورغم أن أعراضه قد تبدو بسيطة في البداية، إلا أنها تخفي وراءها حقيقة انتشار واسع وعدم وجود علاج شافٍ حتى الآن.

يُعد فيروس الهربس البسيط المسؤول عن ظهور تقرحات أو بثور مؤلمة على الجلد أو الأغشية المخاطية في مناطق مختلفة من الجسم، وعلى رأسها الفم والأعضاء التناسلية. ويوجد نوعان رئيسيان من هذا الفيروس: فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1)، والنوع الثاني (HSV-2). وبينما يُعرف النوع الأول بتسببه في غالبية حالات الهربس الفموي، يمكن لكلا النوعين أن يسببا الهربس التناسلي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الهربس التناسلي

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُعتبر الهربس التناسلي من الأمراض المنقولة جنسيًا (STIs) الأكثر شيوعًا. وعادةً ما ينتقل هذا النوع من خلال الاتصال بالعلاقة الحميمة مع شخص مصاب بـ HSV-2.

وقد لا تظهر أعراض الهربس التناسلي على بعض الأشخاص، أو قد تكون خفيفة للغاية، ولكن عند ظهورها، تتمثل في تكون قرح أو أكثر حول الأعضاء التناسلية، أو الشرج، أو على الأرداف والفخذين، ويستمر تفشي المرض الأول لفترة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع، وقد يصاحبه آلام عند التبول وإفرازات غير طبيعية.

الهربس الفموي

يُعرف الهربس الفموي، أو "قروح البرد" (Cold Sores)، بأنه ناتج في الغالب عن فيروس HSV-1، وتُشير معظم الدراسات إلى أن انتقال الفيروس يحدث غالبًا خلال مرحلة الطفولة أو الشباب المبكر، عبر التلامس مع لعاب شخص مصاب.

وتظهر أعراض الهربس الفموي على هيئة بثور صغيرة حول الفم أو على الشفاه، وقد تظهر أحيانًا على الوجه أو اللسان. وقبل ظهور البثور، قد يشعر المصاب بحكة أو حرقان أو وخز في المناطق المصابة.

الأعراض وطبيعة المرض

وعادةً ما تظهر أعراض الهربس الأولية بعد 2 إلى 20 يومًا من التعرض للفيروس. وتشمل:

وخز أو حكة أو حرقان قبل ظهور البثور.

تقرحات أو بثور صغيرة تتشكل على الجلد، ثم تنفجر وتتسرب منها السوائل، لتُكوّن قشرة قبل أن تبدأ في الشفاء.

أعراض عامة قد تصاحب النوبة الأولى، مثل الحمى، والصداع، وآلام الجسم، وتضخم الغدد الليمفاوية.

رغم أن النوبة الأولى تكون غالبًا هي الأشد، إلا أن المرض قد يعاود الظهور بشكل متكرر، لكن بنوبات أقل حدة وقصرًا، كما أن عدد النوبات قد يتناقص بمرور الوقت.

طرق علاج الهربس

لا يوجد علاج نهائي للقضاء على فيروس الهربس. ومع ذلك، يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تساهم في السيطرة على الأعراض وتقليل شدة النوبات ومدتها. كما يمكن للكريمات والمراهم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أن تساعد في تخفيف الألم والحكة.

نصائح للتعامل مع النوبات:

الأدوية المضادة للفيروسات: يمكن أن تقلل من مدة النوبة بيوم أو يومين، وقد يصفها الطبيب للاستخدام المنتظم إذا كانت النوبات متكررة.

مسكنات الألم: يمكن استخدام مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

الرعاية الذاتية: يُنصح باستخدام ضمادات أو مراهم تحتوي على 5% من الليدوكائين لتخفيف الألم عند التبول، والجلوس في حمامات دافئة، وارتداء ملابس فضفاضة لتجنب الاحتكاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.