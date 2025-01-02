أعراض وأسباب إصابة الشباب بالهربس النطاقي، وطرق الوقاية منه

على الرغم من أن الهربس النطاقي أقل شيوعًا في الشباب إلا أنهم يصابوا به، ويكون ذلك أكثر احتمالية إذا كان لديهم جهاز مناعي ضعيف.

يزداد خطر الإصابة بـ الهربس النطاقي مع تقدم العمر، وأكثر من نصف الحالات تصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر، ولكن لا يزال بإمكان الشباب الإصابة بالهربس النطاقي، وقد يكون لديهم خطر أعلى إذا كان لديهم جهاز مناعي ضعيف.

زاد معدل الإصابة بالهربس النطاقي بين البالغين الأصغر سنًا، وأظهرت إحدى الدراسات أن معدل الهربس النطاقي قد زاد في جميع الفئات العمرية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف يصاب الشباب بالهربس النطاقي؟

يمكن أن يصاب أي شخص أصيب بجدري الماء بالهربس انطاق بعد التعافي منه، حيث يظل فيروس الحماق النطاقي (VZV) كامنًا (غير نشط) داخل الخلايا العصبية في الجسم.

إذا تم تحفيز الفيروس النطاقي الحماقي لإعادة تنشيطه، يبدأ الفيروس في التكاثر (التكاثر) مرة أخرى والتحرك على طول الأعصاب المصابة، وعندما يصل إلى البشرة يتطور الطفح الجلدي المميز للهربس النطاقي.

يميل التنشيط إلى الحدوث لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث أن جهاز المناعة ليس قويًا بما يكفي لمنع فيروس النطاقي الحماقي من التكاثر.

يمكن أن يحدث ضعف جهاز المناعة بسبب التقدم في السن، ولكن يمكن أن يتأثر جهاز المناعة أيضًا بسبب:

المرض

المرض المزمن

الإجهاد الشديد

لقاح جدري الماء

تلقى العديد من الشباب لقاح فيروس النطاقي الحماقي، وهو الفيروس الذي يسبب جدري الماء، وعلى الرغم من ندرة حدوثه، إلا أنه لا يزال من الممكن الإصابة بالهربس النطاقي إذا تلقي الشخص اللقاح.

أعراض الهربس النطاقي لدى الشباب

عادةً ما يكون لدى الأشخاص الأصغر سنًا الذين يصابون بالهربس النطاقي مرض أخف، وهذا يعني أن الطفح الجلدي والألم المصاحب له قد لا يكونان شديدين كما هو الحال لدى كبار السن، ولا يصاب معظم البالغين المصابين بالهربس النطاقي به مرة أخرى.

لا يزال من المهم التحدث مع الطبيب إذا كان الشخص يشك في الإصابة بالهربس النطاقي، وذلك لأن تناول الأدوية المضادة للفيروسات بعد وقت قصير من بدء الأعراض يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض وتقصير مدتها.

الوقاية من الهربس النطاقي؟

إذا كان الشخص مصابًا بجدري الماء أو الهربس النطاقي، فإن أفضل طريقة للحماية من الإصابة بالهربس النطاقي في المستقبل هي من خلال التطعيم.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يُشار إليه حاليًا للاستخدام لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر وللأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين يعانون من ضعف المناعة.

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