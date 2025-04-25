الهربس النطاقي، عدوى فيروسية تعود للظهور مرة أخرى وتتطلب رعاية طبية في هذه الحالة

يُعد الهربس النطاقي هو عدوى فيروسية مؤلمة تسبب طفحًا جلديًا، حالة صحية قد يعاني منها البعض أكثر من مرة في حياتهم، خاصةً أولئك الذين سبق لهم الإصابة بجدري الماء في الطفولة.

وأوضحت الدكتورة كروتي ياجنيك، خبيرة الأمراض المعدية، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن فيروس الحماق النطاقي، وهو ذات الفيروس المسبب لجدري الماء، يظل كامنًا في الأنسجة العصبية للجسم بعد الإصابة الأولية.

ومع ضعف الجهاز المناعي، يمكن لهذا الفيروس أن ينشط مرة أخرى، مما يؤدي إلى ظهور الهربس النطاقي.

احتمالية تكرار الهربس النطاقي وأعراضه

تشير الإحصائيات إلى أن غالبية الأفراد يصابون بالهربس النطاقي مرة واحدة فقط، إلا أن نسبة تتراوح بين 1.2% و9.6% قد تختبر عودة العدوى. وعادةً ما تكون عودة الهربس النطاقي مرتبطة بضعف في وظائف الجهاز المناعي.

تبدأ أعراض الهربس النطاقي غالبًا بألم أو حرقة أو وخز في المنطقة المصابة، يليها ظهور بثور مملوءة بسائل تتحول إلى قشور في غضون أيام قليلة.

وعادةً ما يقتصر الطفح الجلدي على جانب واحد من الجسم وقد يصاحبه أعراض أخرى مثل فرط الحساسية للمس والضوء، وحكة شديدة، وحمى، وإرهاق، وصداع.

وعلى الرغم من أن العديد من المرضى يصفون الإصابة الأولى بأنها الأكثر حدة، إلا أن الدكتورة ياجنيك أكدت أن تجربة كل فرد تختلف بناءً على قوة جهازه المناعي، والأدوية التي يتناولها، وحالته الصحية العامة.

أسباب النوبات المتكررة من الهربس النطاقي

يلعب ضعف الجهاز المناعي دورًا رئيسيًا في تكرار الإصابة بالهربس النطاقي. ومع التقدم في العمر، يميل الجهاز المناعي إلى الضعف بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم بعض الحالات الطبية والأدوية في إضعاف المناعة، مثل مرض السكري، والسرطان، وفيروس نقص المناعة البشرية، والضغط النفسي، واستخدام الستيرويدات، والعلاج الكيميائي، والأدوية المثبطة للمناعة المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء.

العلاج والرعاية لمصابي الهربس النطاقي

يتضمن علاج الهربس النطاقي عادةً استخدام الأدوية المضادة للفيروسات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس وتسريع عملية الشفاء، والتي تستغرق عادةً من ثلاثة إلى خمسة أسابيع. وللتخفيف من الألم والأعراض المصاحبة، يمكن استخدام مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية والكريمات الموضعية.

وينصح الأطباء خلال فترة العلاج بالحفاظ على نظافة المنطقة المصابة وتغطيتها بضمادات للوقاية من العدوى البكتيرية الثانوية والحد من انتشار الفيروس. كما يُنصح بتجنب المسابح والمياه غير المعالجة لتجنب تهيج الجلد أو الإصابة بعدوى إضافية.

الوقاية وتعزيز المناعة

على الرغم من عدم إمكانية منع تفشي الهربس النطاقي بشكل كامل، إلا أن الحصول على لقاح الهربس النطاقي يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية عودته، حتى لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الأطباء على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز صحة الجهاز المناعي والحفاظ عليها من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل التوتر.

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