أعراض الهربس الفموي عند الأطفال وأسبابه ومخاطره

أعراض الهربس الفموى عند الأطفال، الهربس من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتشر بين الأطفال طوال العام للأسف ما يزعج الأمهات كثيرا.

أعراض الهربس الفموى عند الأطفال، عديدة ومعروفة لدى الأمهات وللاسف تمنع الطفل من الطعام والشراب لذا تحرص الأمهات على الاهتمام بالعلاج سريعا حتى لا يضعف الطفل.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الهربس الفموي، هو عدوى فيروسية شائعة تصيب الفم والشفاه، وتسبب بثور مؤلمة تعرف غالبا بـ "قرح البرد" أو "الهريس"، قد تكون هذه الحالة الأولى التي يصاب بها الطفل شديدة، وتعرف بـ التهاب الفم واللثة الهربسي الأولي.

أعراض الهربس الفموي عند الأطفال

وأضاف عوض، قد تختلف الأعراض من طفل لآخر، لكنها غالبا تشمل:

حمى قد تصل إلى 39 درجة مئوية أو أكثر.

قرح أو بثور مؤلمة داخل الفم، على اللثة، أو حول الشفتين.

تورم واحمرار في اللثة.

صعوبة في تناول الطعام أو الشرب بسبب الألم.

سيلان اللعاب بكثرة.

رائحة فم كريهة.

تورم العقد اللمفاوية في الرقبة.

التهيج أو البكاء المستمر خاصة عند الرضع.

أسباب الإصابة بالهربس الفموي

وتابع، أن الهربس الفموي ناتج عن فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1)، وينتقل من خلال:

التقبيل أو التلامس المباشر مع شخص مصاب حتى دون ظهور أعراض

استخدام أدوات طعام أو مناشف أو ألعاب ملوثة بالفيروس

لمس بثور الهربس ثم لمس الفم أو العين دون غسل اليدين

أعراض الهربس الفموى عند الأطفال

مخاطر الهربس الفموي عند الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه رغم أن معظم الحالات تكون خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها، إلا أن هناك بعض المخاطر مثل:

انتشار الفيروس إلى العينين وقد يسبب عدوى خطيرة تسمى التهاب القرنية

الجفاف بسبب صعوبة الشرب أو الأكل

تكرار العدوى حيث يبقى الفيروس كامنا وقد ينشط لاحقا

في حالات نادرة، انتشار الفيروس إلى الدماغ يسبب التهاب الدماغ الفيروسي، وهي حالة خطيرة

علاج الهربس الفموى عند الأطفال

وأضاف الدكتور أيمن، أنه لا يوجد علاج نهائي للفيروس، ولكن يمكن التخفيف من الأعراض، من خلال بعض النصائح، منها:-

مضادات الفيروسات، وتعطى بوصفة طبية لتقليل مدة وحدة الأعراض.

خافضات الحرارة ومسكنات الألم.

السوائل الباردة والطعام الطري، لتقليل الألم وتشجيع التغذية.

مراهم موضعية، لتخفيف ألم القروح عند الضرورة.

الراحة الجيدة والعناية بالنظافة.

طرق الوقاية من الهربس الفموى

واكد أخصائي طب الأطفال د، على أن الوقاية دائما خير من العلاج، لذا يوجد بعض النصائح التى تحمى الصغار من الإصابة بالهربس الفموى، منها:-

تجنب التقبيل أو مشاركة الأدوات مع شخص مصاب بالهربس.

تعليم الطفل عدم لمس فمه أو عينيه بعد لمس وجه شخص آخر.

غسل اليدين بانتظام.

تعقيم الألعاب والأدوات المشتركة.

تعليم الطفل تجنب حك أو فرقعة القروح لمنع العدوى وانتقالها لأماكن أخرى.

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