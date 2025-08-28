أسباب الهربس عند الأطفال وأعراض الإصابة به

أسباب الهربس عند الأطفال، الهربس من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال فى وقتنا الحالى وتسبب لهم أعراض مزعجة تمنعهم من تناول الطعام والشراب لصعوبة البلع.

وأسباب الهربس عند الأطفال، عديدة وتحرص بعض الأمهات على حماية الصغار من العدوى لتجنب أعراض الهربس المزعجة ومضاعفاته.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الهربس عند الأطفال هو عدوى فيروسية شائعة يسببها فيروس الهربس البسيط (HSV)، ويوجد منه نوعان:

HSV-1، المسؤول غالبا عن الهربس الفموي “التقرحات حول الفم والشفاه”.

HSV-2: نادر عند الأطفال، ويرتبط عادة بالهربس التناسلي.



وأضاف عوض، أن إصابة الأطفال بالهربس قد تحدث لأول مرة في مرحلة الطفولة، ثم يظل الفيروس خامل في الجسم ويعاود الظهور عند ضعف المناعة أو التعرض للإجهاد.

أسباب الهربس عند الأطفال

وتابع، أن من أسباب الهربس عند الأطفال:-

العدوى المباشرة، أى ملامسة تقرحات شخص مصاب أو لعابه.

العدوى غير المباشرة، من خلال مشاركة أدوات الطعام، المناشف، الألعاب أو أدوات الشرب مع طفل أو شخص حامل للفيروس.

ضعف المناعة، يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة.

العدوى من الأم، قد ينتقل الفيروس من الأم الحامل إلى الجنين أثناء الولادة، خصوصا إذا كانت مصابة بالهربس التناسلي.

التقبيل، وهو من أكثر طرق انتقال العدوى للأطفال، خاصة عند وجود قرحة ظاهرة عند الشخص الذي يقبل الطفل.

أعراض الهربس عند الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن من أعراض الهربس عند الأطفال:-

ظهور بثور صغيرة مؤلمة أو تقرحات مائية حول الفم أو داخل الفم واللثة.

احمرار وتورم في المنطقة المصابة.

ارتفاع درجة الحرارة وظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

صعوبة في الأكل والشرب بسبب الألم في الفم.

انتفاخ الغدد اللمفاوية تحت الفك أو الرقبة.

في بعض الحالات النادرة قد يظهر الطفح على الأصابع الهربس الرقمي أو حول العين الهربس العيني.

أسباب الهربس عند الأطفال

مخاطر الهربس عند الأطفال

وأضاف اخصائي الأطفال، أن من مخاطر الهربس عند الأطفال:-

الجفاف، بسبب رفض الطفل شرب السوائل نتيجة الألم.

انتشار العدوى، وقد ينتشر الفيروس إلى العين ويسبب مضاعفات خطيرة مثل التقرحات القرنية.

التهابات شديدة، في الأطفال حديثي الولادة أو ضعيفي المناعة قد ينتشر الفيروس إلى الدماغ ويسبب التهاب السحايا أو الدماغ.

العدوى المتكررة، وقد تعود التقرحات بشكل متكرر مع الحمى أو التوتر أو ضعف المناعة.

علاج الهربس عند الأطفال

وتابع، أن من طرق علاج الهربس عند الأطفال:-

الأدوية المضادة للفيروسات ويصفها الطبيب لتقليل مدة وشدة الأعراض.

مسكنات الألم وخافضات الحرارة لتخفيف الانزعاج والحمى.

مراهم أو جل مخدر موضعي لتقليل الألم داخل الفم أو حول الشفاه.

السوائل الباردة والأطعمة اللينة لتجنب تهيج الفم.

الترطيب المستمر، تشجيع الطفل على شرب الماء والعصائر الطبيعية لتفادي الجفاف.

في الحالات الشديدة أو إذا أصيب الرضع بالهربس، قد يحتاج الطفل إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج الوريدي.

نصائح لحماية الأطفال من الهربس

وقدم الدكتور أيمن بعض النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالهربس، منها:-

تجنب تقبيل الطفل عند وجود قرحة نشطة على الفم.

منع مشاركة الأدوات الشخصية (أكواب، ملاعق، مناشف، ألعاب يضعها الطفل في فمه).

تعقيم اليدين باستمرار خاصة بعد لمس الفم أو الوجه.

تعليم الطفل تجنب لمس التقرحات أو حكها لمنع انتشارها.

تعزيز مناعة الطفل بالتغذية السليمة، والنوم الكافي، وتجنب الإجهاد.

متابعة الأم الحامل المصابة بالهربس مع الطبيب لتقليل خطر انتقال العدوى للرضيع أثناء الولادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.