طرق استخدام الكريم بالمنطقة الحساسة حول العين

منطقة الجلد المحيطة بالعين من أكثر المناطق حساسية في الوجه، فهي رقيقة جدا وسريعة التأثر بعوامل التقدم في العمر، والإجهاد، وقلة النوم، والتعرّض للشمس.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، قبل البدء بالاستخدام، عليكى اختيار كريم العين الذي يناسب نوع بشرتك واحتياجاتك، فلكل مشكلة تركيب خاص:

للهالات السوداء، ابحثي عن كريم يحتوي على فيتامين C، والكافيين، والنياسيناميد، أو خلاصة الشاي الأخضر.

لانتفاخ العين، يفضل اختيار كريم يحتوي على مكونات مهدئة مثل الخيار، أو الألوفيرا، أو الكافيين.

للتجاعيد والخطوط الدقيقة، اختاري كريم غني بالريتينول، حمض الهيالورونيك، أو الببتيدات.

للبشرة الجافة حول العين، استخدمي كريم مرطب يحتوي على زبدة الشيا أو السيراميدات.

التوقيت المثالي لاستخدام كريم العين

وأضافت دعاء، يُستخدم كريم العين مرتين يوميا في الغالب:

في الصباح، لحماية البشرة من الجفاف والعوامل الخارجية، وتهيئتها قبل وضع المكياج.

في المساء، لدعم عملية تجديد خلايا البشرة أثناء النوم وتحفيز إصلاح الأنسجة.

لكن إن كان الكريم يحتوي على ريتينول، فيفضل استخدامه ليلا فقط لتجنّب تحسس البشرة من الشمس.

طريقة التطبيق الصحيحة خطوة بخطوة

وتابعت، أن الطريقة التي تضعين بها كريم العين تساوي في الأهمية نوع الكريم نفسه، فالاستخدام الخاطئ قد يسبب ترهل أو التهابات، وبالتالى اتبعي الخطوات التالية:

نظفي وجهك جيدا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

جففي المنطقة برفق دون فركها، باستخدام منشفة ناعمة.

ضعي نقطة صغيرة جدا من الكريم على إصبع البنصر لأنه الأضعف ضغطا بين الأصابع.

وزعي الكريم بنعومة تحت العينين على شكل نقاط صغيرة تبدأ من الزاوية الداخلية باتجاه الخارج.

اربتي بخفة باستخدام أطراف الأصابع حتى يمتص الجلد الكريم تماما، دون سحب الجلد أو فركه.

يمكن وضع القليل أيضا على الجفن العلوي إذا كان المنتج مخصص لذلك، ولكن بحذر شديد.

نصائح مهمة أثناء الاستخدام

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أنه يجب استخدام كمية صغيرة جدا، فالإفراط في الكمية لا يزيد الفعالية بل قد يسبب تهيج أو انسداد المسام، وتجنبي ملامسة الكريم لخط الرموش أو العين مباشرة، ثم احفظي الكريم في مكان بارد وجاف، وبعض الأنواع يمكن حفظها في الثلاجة لتوفير تأثير مبرّد يقلل الانتفاخ، ولا تستخدمي كريم الوجه بديل لكريم العين، لأن مكونات كريم الوجه تكون أقوى وقد تسبب حساسية، ولا تضعي المكياج فورا بعد الكريم، بل انتظري 5–10 دقائق حتى يمتص الجلد المنتج تماما.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

وأضافت خبيرة التجميل، أن هناك بعض الأخطاء التى يجب تجنبها، منها:-

استخدام كمية كبيرة من الكريم.

فرك المنطقة بقوة أثناء التطبيق.

تطبيق الكريم على البشرة المبللة أو المتعرقة.

تخزين الكريم في أماكن حارة أو معرضة للشمس.

إهمال إزالة المكياج قبل وضع الكريم الليلي.

