أبرزها زيت الافوكادو والجوجوبا، أفضل الزيوت الطبيعية لصحة البشرة



أفضل الزيوت الطبيعية لصحة البشرة، مع تزايد التوجه نحو المنتجات الطبيعية في العناية بالبشرة، تتصدر الزيوت النباتية قائمة المفضّلات لكونها بسيطة، ومغذية، وتستطيع أن تضيف إلى الروتين الجمالي بعدًا صحيًا طبيعيًا.





في هذا المقال، نستعرض أبرز الزيوت الطبيعية التي أثبتتها الأبحاث أو أشار إليها الخبراء كخيارات داعمة للبشرة، ونوضح فوائدها وكيفية استخدامها بأمان، وفقًا لموقع EverydayHealth.



لماذا نستخدم الزيوت الطبيعية للبشرة؟

البشرة الجذابة لا تتطلب دومًا مستحضرات كيميائية معقدة — فالكثير من الخلطات التقليدية تعتمد منذ زمن على الزيوت كمكوّن أساسي لترطيب البشرة ووقايتها.



الزيوت النباتية قادرة على العمل كحاجز يحبس الرطوبة داخل الجلد، كما أنها تزوّده بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والدهون الأساسية التي تدعم تجديد الخلايا ومقاومة الأكسدة والالتهابات.



لكن ليس كل زيت مناسب لكل بشرة؛ فبعضها قد يكون مسدًّا للمسام أو يثير الحساسية، لذا من الضروري اختيار النوع الملائم للبشرة، والاعتماد على الزيوت البكر غير المكررة كلما أمكن ذلك.

أبرز الزيوت الطبيعية وفوائدها للبشرة



فيما يلي قائمة ببعض الزيوت الطبيعية التي يحظى بها الخبراء بشعبية، مع شرح مختصر عن مميزاتها:

زيوت الفواكه للبشرة والشعر

1. زيت جوز الهند (Coconut Oil)

من الزيوت المشهورة جدًا في العناية بالبشرة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي تساعد على منع فقد الرطوبة. كما له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهاب.

لكن هذا الزيت قد يسد المسام لبعض أنواع البشرة، خصوصًا البشرة الدهنيّة أو المعرضة للحبوب، لذلك يُنصح بعدم استخدامه على الوجه إذا كانت بشرتك تميل إلى الزيوت الزائدة أو انسداد المسام.

2. زيت الزيتون (Olive Oil)

يُعد خيارًا ممتازًا بفضل احتوائه على فيتامينات (أ، د، هـ، ك) وكونه مرطّبًا طبيعيًا قويًا. يُفضل استخدام زيت الزيتون البكر أو المعصور على البارد (extra virgin) لتفادي فقد الفوائد أثناء المعالجة.

3. زيت الأفوكادو (Avocado Oil)

يتميز بأنه غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذّي البشرة وتساعد على ترميمها، ما يجعله خيارًا جيدًا للبشرة الجافة أو التي تحتاج إلى تغذية عميقة.

4. زيت الجوجوبا (Jojoba Oil)

من الزيوت الخفيفة التي تشبه تركيب الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يجعله مناسبًا لمعظم أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة المزيجة والدهنية. يساعد في تقوية حاجز الجلد وتقليل فقد الرطوبة.

5. زبدة الشيا (Shea Butter)

على الرغم من أنها ليست “زيتًا نقيًا”، إلا أن زبدة الشيا تُستخدم كثيرًا في العناية بالبشرة. تكون في الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة، وتذوب عند ملامستها للجلد. تحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهاب، وتُستخدم غالبًا لترميم المناطق المتشققة والجافة بشدة.

6. زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil)

يُعد من الزيوت العطرية القوية، وله خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، لذا يُستخدم غالبًا لرعاية البشرة المعرضة لحب الشباب. لكن يجب توخي الحذر: يُفضَّل دائمًا استخدامه مخففًا في زيت ناقل (carrier oil) لتجنّب التهيج.

7. زيت النعناع (Peppermint Oil) وزيت البابونج (Chamomile Oil)

هاتان الزيوتان معروفان بخصائصهما المهدئة والمضادة للالتهاب، وقد يُستخدمان لتلطيف البشرة الملتهبة أو الحمراء، لكن بنفس المبدأ: التخفيف أولًا مهم جدًا.

8. زيت المارولا (Marula Oil)

يُعدّ من الخيارات الخفيفة التي لا تسد المسام، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة وتقليل الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية.

9. زيت الأرجان (Argan Oil)

يُضفي ترطيبًا عميقًا للبشرة بفضل فيتامين E والأحماض الدهنية فيه. يُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات الشعر والبشرة. غالبًا ما يُستخدم كزيت ليلي ليساعد في تجديد البشرة أثناء النوم.

10. زيت بذور العنب (Grapeseed Oil)

من الزيوت الخفيفة التي تُمتص بسرعة، وتُعتبر ملائمة للبشرة الدهنية أو المختلطة، لأنها غالبًا لا تسد المسام. كما تتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب.

11. زيت الورد البري (Rosehip Oil)

من الزيوت المحبوبة في عالم العناية بالبشرة، نظرًا لاحتوائه على الفيتامينات A وC، والأحماض الدهنية الأساسية. يساعد في تقليل مظهر الندوب والتصبغات وتجديد البشرة.

كيف تختار الزيت المناسب لبشرتك؟



للبشرة الجافة جدًا: يُنصح باستخدام الزيوت الثقيلة الغنية بالدهون مثل زيت الأركان، الأفوكادو، وزيت جوز الهند (بحذر).

للبشرة المختلطة أو الدهنية: الأفضل اختيار الزيوت الخفيفة التي لا تُسد المسام مثل الجوجوبا، المارولا، أو زيت بذور العنب.

إذا رغبت في استخدام الزيوت العطرية (كالخيار: شجرة الشاي، النعناع، البابونج)… فعليك دائمًا تخفيفها في زيت ناقل (كجوز الهند المخفف، أو الجوجوبا) قبل تطبيقها على الجلد لتجنّب التهيج.

قبل استخدام أي زيت جديد، يُفضل إجراء اختبار بسيط (Patch test) على جزء صغير من الجلد، مثل داخل الساعد، وانتظار 24 ساعة للتأكد من عدم حدوث رد فعل تحسسي.

نصائح لاستخدام الزيوت بأمان وفعالية



الاختيار بكر غير مكرر: اختر الزيوت المعصورة على البارد أو البكر لأنها تحتفظ بأكبر قدر من الفوائد النباتية والنشاط البيولوجي.

الكمية المعتدلة: بضع قطرات في البداية تكفي، ويُفضل تدليك الجلد بلطف حتى الامتصاص.

الدمج مع الروتين الحالي: يمكنك خلط بضع قطرات من الزيت مع كريمك الليلي أو الترطيب.

الابتعاد عن الشمس مباشرة بعد التطبيقات: بعض الزيوت والعطور قد تجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا يُنصح باستخدامها مساءً أو تطبيق واقٍ شمسي إذا ستخرج بعد ذلك.

استشارة طبيب الجلدية إذا كانت لديك أمراض جلدية مزمنة أو حالات تحسسية معروفة.

الزيوت الطبيعية تشكّل خيارًا ممتازًا لمن يرغب في تبنّي منتجات أكثر نقاءً وبساطة للعناية بالبشرة. إلا أنها ليست “عصا سحرية” تُناسب كل الأشخاص بنفس الطريقة؛ فاختيار النوع الأنسب للحالة الجلدية لديك والتأكد من استخدامه بشكل آمن هو المفتاح لتحقيق أقصى فائدة.

تذكّري دائمًا أن العناية الجيدة بالبشرة تعتمد على الروتين المتوازن، والحماية من العوامل الخارجية، والنوم الجيد، والتغذية المتوازنة.

