نصائح تخلصك من الهالات السوداء قبل الذهاب إلى الجامعة

الهالات السوداء تحت العينين من أكثر المشكلات الجمالية التي تواجه الفتيات، خاصة في فترة الدراسة الجامعية، حيث السهر المتكرر وضغط الامتحانات والإرهاق المستمر، مما يؤثر على نضارة البشرة ويعطي مظهرا مرهقا حتى لو كنتى بكامل حيويتك.

ولأن جمالك في الجامعة جزء من ثقتك بنفسك، يجب علاج هذه الهالات سريعا للحفاظ على بشرة مشرقة وزاهية.

أسباب الهالات السوداء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إنه قبل البدء في علاج الهالات السوداء، من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي لظهورها، منها:-

قلة النوم أو النوم غير المنتظم.

التوتر والإرهاق الناتج عن الدراسة أو التفكير الزائد.

نقص شرب الماء مما يسبب جفاف البشرة وبهتانها.

سوء التغذية وقلة تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

التعرض المستمر للشاشات من هاتف أو لابتوب لفترات طويلة.

العوامل الوراثية التي تجعل بعض الفتيات أكثر عرضة للهالات السوداء.

نصائح تخلصك من الهالات السوداء

نصائح تخلصك من الهالات السوداء

واضافت نادية، أن هناك نصائح عديدة تخلصك من الهالات السوداء، منها:-

احرصي على النوم من 7–8 ساعات يوميا بانتظام، فالنوم هو العلاج الأول لإعادة الحيوية للعينين.

تناولي من 6 إلى 8 أكواب يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

اجعلي وجباتك غنية بالخضروات الطازجة والفواكه مثل البرتقال، والكيوي، والجزر، لأنها تحتوي على فيتامين C وA اللذان يساعدان على تفتيح البشرة وتقويتها.

الإكثار من القهوة والمشروبات الغازية يزيد من الإرهاق والجفاف، لذا اعتدلي في تناولها.

استخدمي كريمات أو جل خاص بمنطقة تحت العين يحتوي على مكونات مثل الخيار أو الصبار أو الكافيين، فهي تقلل الانتفاخ والهالات.

شرائح الخيار البارد، ضعيها على عينيك 10 دقائق لتفتيح المنطقة.

أكياس الشاي الأخضر الباردة، غنية بمضادات الأكسدة وتقلل من الهالات.

الحليب البارد، قطنيتين مبللتين بالحليب تساعد على تهدئة البشرة وتفتيحها.

اجعلي وقت استخدام الهاتف أو اللابتوب أقل قبل النوم، وحاولي إراحة العينين بين فترات المذاكرة.

رياضة خفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين مظهر البشرة.

لا تفركي عينيكي بقوة عند الإرهاق أو إزالة المكياج.

استخدمي نظارة شمسية عند الخروج نهارا لحماية محيط العين من أشعة الشمس.

خصصي 10 دقائق يوميا للاسترخاء أو ممارسة تمارين التنفس للتخلص من التوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.