علاج فعال يخلصك من الهالات السوداء حفاظا على جمالك

الهالات السوداء من أكثر المشكلات الجلدية التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، وهي عبارة عن تصبغات أو اسمرار يظهر أسفل العينين، يجعل الوجه يبدو مرهق وأكبر من العمر الحقيقي.

ورغم أنها ليست مرض إلا أنها تسبب إزعاج نفسي وجمالي للكثيرين، ولأن أسبابها متعددة، فإن علاجها يحتاج إلى الجمع بين العناية الطبيعية، وتغيير نمط الحياة، وأحيانا اللجوء للعلاجات الطبية الحديثة.

أسباب ظهور الهالات السوداء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أنه قبل علاج الهالات السوداء يجب معرفة أسبابها اولا، ومن أسباب الهالات السوداء:-

قلة النوم والإرهاق، السهر المستمر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية حول العينين.

العوامل الوراثية، قد تكون الهالات ناتجة عن سمات جينية تنتقل بين أفراد العائلة.

سوء التغذية، نقص الفيتامينات مثل فيتامين C وK والحديد يزيد من وضوحها.

التعرض المستمر للشمس، يحفز إنتاج الميلانين، مما يؤدي لاسمرار المنطقة تحت العين.

الحساسية والاحتقان الأنفي، تسبب تمدد الأوعية الدموية حول العينين وظهور اللون الداكن.

التقدم في العمر، حيث تصبح البشرة أرق ويفقد الجلد الكولاجين، فيظهر اللون الأزرق للأوعية الدموية.

الجفاف، قلة شرب الماء تجعل الجلد تحت العين باهت وغامق.

علاج فعال يخلصك من الهالات السوداء

علاجات طبيعية منزلية للهالات السوداء

وأضافت دعاء، أن هناك علاجات منزلية تقضى على الهالات السوداء، منها:-

شرائح الخيار، وضعها باردة على العينين لمدة 10 دقائق يقلل الانتفاخ ويمنح المنطقة ترطيب.

أكياس الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات أكسدة وكافيين تساعد على تقليل الاحتقان وتحسين الدورة الدموية.

زيت اللوز الحلو، غني بفيتامين E، حيث يستخدم بتدليك خفيف قبل النوم لتفتيح البشرة.

ماء الورد، يعمل كمنعش طبيعي للبشرة، يمكن وضعه على قطن وتمريره على منطقة العينين.

البطاطس المبشورة، تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح لون الجلد وتخفيف الانتفاخ.

نصائح مهمة تساعد للتقليل من الهالات السوداء

وتابعت، ان هناك بعض النصائح التى تساعد فى تقليل الهالات السوداء، منها:-

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا بانتظام.

شرب كميات كافية من الماء 8 أكواب يوميا على الأقل.

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الحديد والفيتامينات.

تجنب التدخين والكحوليات لأنها تضعف الدورة الدموية.

استخدام واقى شمسي مناسب للبشرة حول العين.

تقليل التوتر والضغط النفسي بممارسة التأمل أو الرياضة.

روتين يحمى من الإصابة بالهالات السوداء

واوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أنه بعد التخلص من الهالات السوداء، من الضروري الحفاظ على روتين وقائي لتجنب عودتها، وهو كالتالى:-

ترطيب المنطقة المحيطة بالعين يوميا بكريم مناسب.

تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات.

الالتزام بعادات نوم وصحة جيدة.

تجنب فرك العينين بقوة حتى لا يضعف الجلد الرقيق تحتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.