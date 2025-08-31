طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء، تُعد الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء، حيث تمنح الوجه مظهرًا مرهقًا وأكبر من العمر الحقيقي.





ورغم أن العوامل الوراثية قد تكون سببًا أساسيًا لها في بعض الحالات، إلا أن نمط الحياة اليومي والإرهاق والسهر ونقص التغذية يلعبون دورًا كبيرًا في ظهورها بشكل أوضح.



ومع انتشار مستحضرات التجميل الطبية والمنتجات الخاصة بإخفاء الهالات، تميل الكثير من النساء إلى البحث عن بدائل طبيعية آمنة، خالية من المواد الكيميائية، تساعد على تخفيف هذه المشكلة تدريجيًا وتعزيز نضارة البشرة.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التخلص من الهالات السوداء تحت العين لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى صبر ومواظبة على العلاجات الطبيعية ونمط حياة صحي.





أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء

أسباب الهالات السوداء

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساهم في التخلص من الهالات السوداء أو على الأقل تقليلها بشكل ملحوظ عند الانتظام عليها.

1- الكمادات الباردة

يُعتبر تبريد منطقة أسفل العين من أسرع الطرق التي تقلل من حدة الهالات السوداء بشكل مؤقت، وذلك بفضل قدرتها على انقباض الأوعية الدموية وتقليل التورم. يمكن استخدام:

مكعبات الثلج ملفوفة في قطعة قطنية ناعمة.

ملعقة معدنية توضع في الفريزر لبضع دقائق ثم تمرر برفق على الجلد.

تكرار هذه الطريقة يوميًا صباحًا يساعد في استعادة حيوية منطقة تحت العين ويمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا.

2- شرائح الخيار

الخيار غني بمضادات الأكسدة وفيتامين K الذي يساعد على تفتيح لون الجلد وتقليل الانتفاخ. يكفي وضع شرائح رفيعة من الخيار الطازج في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم توضع على العينين لمدة 10–15 دقيقة.

هذه الوصفة ليست فقط مهدئة للجلد، بل أيضًا تقلل من الإجهاد البصري بعد يوم طويل أمام شاشات الكمبيوتر أو الهاتف.

3- البطاطس المبشورة

البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية ونسبة عالية من النشا تساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. يمكن وضع البطاطس المبشورة في قطعة قطنية نظيفة واستخدامها ككمادات على العينين لمدة 15 دقيقة. الانتظام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمنح نتائج ملموسة مع مرور الوقت.

4- أكياس الشاي

من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا للهالات السوداء هي أكياس الشاي، سواء الأخضر أو الأسود. فالكافيين الموجود في الشاي يساعد على تقليص الأوعية الدموية، كما أن مضادات الأكسدة تحسن الدورة الدموية في منطقة أسفل العين.

ينصح بوضع أكياس الشاي المستخدمة في الثلاجة حتى تبرد، ثم وضعها على العينين لمدة 10–15 دقيقة.

5- زيت اللوز الحلو

يُعرف زيت اللوز الحلو بخصائصه المرطبة والمفتحة للبشرة، لاحتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة.

يُستخدم عبر تدليك قطرات قليلة منه تحت العين برفق قبل النوم، ويُترك طوال الليل. هذه الطريقة تعمل على تغذية البشرة الرقيقة أسفل العين وتفتيح لونها تدريجيًا.

6- ماء الورد

يُعتبر ماء الورد من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة الحساسة، حيث يمنحها انتعاشًا ويعمل كمهدئ طبيعي. غمس قطع قطنية في ماء ورد بارد ووضعها على العينين يساعد في تقليل الهالات والانتفاخات، خصوصًا إذا استُخدم يوميًا لمدة 10 دقائق.

7- الصبار (الألوفيرا)

جل الصبار الطبيعي يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والترطيب، ما يجعله مثاليًا لعلاج الهالات السوداء.

يمكن تدليك طبقة رقيقة من جل الصبار الطازج تحت العين قبل النوم وتركه حتى الصباح. هذا الروتين يساعد على تفتيح اللون الداكن وتغذية البشرة.

8- الحليب البارد

الحليب غني بالفيتامينات والإنزيمات المهدئة للبشرة، كما أن درجة حرارته المنخفضة تساعد على تضييق الأوعية الدموية.

يمكن غمس قطعة قطن في الحليب البارد ووضعها تحت العينين لمدة ربع ساعة يوميًا. مع الاستمرار، تُصبح البشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

9- التغذية السليمة

الهالات السوداء ليست مجرد مشكلة سطحية، بل تعكس أحيانًا نقصًا في بعض العناصر الغذائية. فالنقص في الحديد، وفيتامين C، وفيتامين B12، يمكن أن يؤدي إلى شحوب البشرة وظهور الهالات بشكل أوضح.

لذا، من المهم تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية، الفواكه الحمضية، المكسرات، والأسماك الدهنية.

10- النوم الكافي وتقليل التوتر

من أهم أسباب ظهور الهالات هو السهر الطويل والإجهاد النفسي. النوم لمدة 7–8 ساعات يوميًا يساعد البشرة على التجدد ويقلل من ظهور اللون الداكن تحت العين.

كما أن ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق تساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف علامات الإرهاق.

11- شرب الماء بانتظام

الجفاف أحد العوامل التي تزيد من حدة الهالات السوداء. لذلك يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة، مما يجعل منطقة تحت العين أقل عرضة للبهتان.

علاج الهالات السوداء

نصائح هامة تساعدك:

تجنبي فرك العينين بقوة، لأن ذلك يزيد من تهيج المنطقة الرقيقة ويؤدي إلى اسمرارها.

استخدام واقي الشمس بشكل يومي ضروري لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تزيد من تصبغات أسفل العين.

التوقف أو التقليل من التدخين والكافيين الزائد، لأنهما يضعفان الدورة الدموية ويجعلان الهالات أكثر وضوحًا.





