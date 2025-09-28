تنظيف مسام البشرة من أهم خطوات العناية اليومية للحفاظ على بشرة ناعمة، ونضرة وخالية من الشوائب.

والمسام هي فتحات صغيرة في الجلد تسمح بخروج العرق والزيوت الطبيعية، ولكنها قد تتعرض للانسداد بسبب تراكم الأوساخ، وبقايا المكياج، والزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء وفقدان نضارة الوجه.

نصائح مهمة لتنظيف مسام البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة لتنظيف مسام البشرة والحفاظ على جمالها، منها:-

اغسلي وجهك مرتين يوميا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

تجنبي الإفراط في غسل الوجه لأنه قد يسبب جفاف ويحفز البشرة لإفراز المزيد من الدهون.

احرصي على إزالة بقايا المكياج تماما قبل النوم، لأن تركه يسبب انسداد المسام.

استخدمي مقشر للبشرة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة.

يفضل اختيار مقشرات طبيعية مثل السكر مع العسل أو القهوة مع زيت الزيتون، والتقشير يساعد على فتح المسام وتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

استخدام البخار، حيث أن حمام البخار للوجه من أفضل الطرق لفتح المسام وتنظيفها بعمق، لذا اغلي القليل من الماء وأضيفي إليه أعشاب مثل البابونج أو النعناع، ثم عرضي وجهك للبخار 5 إلى 10 دقائق، وبعد البخار، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

تطبيق الماسكات الطبيعية، مثل ماسك الطين، أو ماسك العسل والليمون، أو ماسك الزبادي والشوفان.

الترطيب خطوة أساسية حتى للبشرة الدهنية، لأن الجفاف قد يدفعها لإفراز المزيد من الدهون، لا استخدمي كريمات خفيفة غير دهنية Oil-free للحفاظ على المسام نظيفة.

أشعة الشمس قد تسبب تلف الجلد وتوسع المسام، لذا استخدمي واقي شمسي مناسب بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 يوميا حتى في الشتاء.

لا تضغطي على البثور أو الرؤوس السوداء، لأن ذلك قد يوسع المسام ويترك آثار بها.

تجنبي لمس الوجه كثيرًا باليدين، فذلك ينقل الجراثيم والأوساخ إلى البشرة.

قللي من استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة أو اختاري منتجات لا تسد المسام.

الإكثار من شرب الماء يساعد على ترطيب الجلد من الداخل وتنقية البشرة.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من ظهور الحبوب ويحافظ على نضارة الوجه.

تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات يساهم في تقليل انسداد المسام.

قلة النوم والإجهاد يزيدان من إفراز هرمونات تحفز مشاكل البشرة، والنوم 7 إلى 8 ساعات يوميا يساعد على تجديد خلايا الجلد وإصلاحه بشكل طبيعي.

إذا كنتى تعانين من انسداد شديد في المسام أو ظهور حب شباب مستمر، فمن الأفضل مراجعة طبيب الجلدية، قد يصف الطبيب جلسات تنظيف عميق أو علاجات مناسبة مثل التقشير الكيميائي أو الليزر الخفيف.

