لفتيات الجامعة، طرق حماية البشرة والحفاظ على نضارتها

الذهاب اليومي إلى الجامعة قد يكون مرهقا للبشرة بسبب التعرض المستمر للشمس، والتلوث، والغبار، وقلة النوم في بعض الأحيان.

لذلك فإن العناية اليومية بالبشرة ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على نضارتها وحمايتها من المشاكل الجلدية مثل الجفاف، والحبوب، والبقع الداكنة، والتجاعيد المبكرة.

طرق حماية البشرة من النزول يوميا إلى الجامعة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، طرق حماية البشرة من النزول يوميا إلى الجامعة:-

قبل الخروج من المنزل يجب غسل الوجه بغسول مناسب لنوع البشرة لإزالة أي شوائب أو زيوت زائدة.

يفضل استخدام غسول لطيف لا يسبب جفاف أو تهيج، مع تجنب الصابون العادي الذي يضعف الطبقة الواقية للبشرة.

واقي الشمس هو خط الدفاع الأول للبشرة ضد الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب البقع الداكنة والشيخوخة المبكرة، وينصح باختيار واقى بدرجة حماية (SPF 30 أو أكثر)، وتجديده كل 3-4 ساعات خاصة في الأيام الطويلة بالجامعة، حتى في الشتاء أو الأيام الغائمة، لا يجب الاستغناء عنه لأن الأشعة الضارة ما زالت تصل للبشرة.

التعرض للهواء الملوث أو التكييف في القاعات الدراسية يسبب جفاف البشرة، لذلك يجب استخدام كريم مرطب صباحا ومساء، ويفضل اختيار مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نعومة البشرة.

في حال الرغبة في وضع مكياج، من الأفضل أن يكون بسيطا وخفيفا، مع اختيار منتجات خالية من الزيوت حتى لا تسد المسام.

يجب تنظيف المكياج فور العودة إلى المنزل باستخدام مزيل لطيف، ثم غسل الوجه جيدًا لمنع تراكم الأوساخ.

الغذاء الصحي ينعكس مباشرة على نضارة البشرة، لذا يفضل تناول الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

شرب 6-8 أكواب من الماء يوميا يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويقلل من ظهور البثور والجفاف.

يمكن استخدام بخاخات المياه المعدنية أو التونر الطبيعي (مثل ماء الورد) عند العودة من الجامعة لإزالة آثار الغبار وإنعاش البشرة.

حمل مناديل مبللة مخصصة للوجه يساعد في تنظيفه خلال اليوم إذا شعرتي بتراكم العرق أو الأتربة.

قلة النوم من أكثر العوامل التي تسبب شحوب البشرة والهالات السوداء، لذا من الضروري الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على نضارة البشرة.

الابتعاد عن لمس الوجه بالأيدي باستمرار لأن ذلك ينقل البكتيريا ويسبب الحبوب.

الحد من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية لأنها تزيد من مشاكل البشرة.

