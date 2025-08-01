كيفية التخلص من الهالات السوداء بالمنزل

تُعد الهالات السوداء تحت العينين، المعروفة طبيًا باسم فرط تصبغ محيط العين، من المشكلات الجمالية الشائعة التي تؤثر على مظهر الكثيرين، مما يمنحهم انطباعًا بالإرهاق أو التقدم في السن، وعلى الرغم من أنها لا تُعتبر مشكلة صحية خطيرة في معظم الحالات، إلا أن البحث عن طرق لتخفيفها أو إزالتها يظل أولوية لدى الكثيرين.

تظهر الهالات عندما يصبح الجلد تحت العينين أغمق من لونه الطبيعي، وقد تكون ناتجة عن عدة عوامل أبرزها الإرهاق وقلة النوم، أو التقدم في العمر، أو حتى العوامل الوراثية.

علاجات منزلية وطبيعية للتخلص من الهالات السوداء

قبل اللجوء إلى الحلول الطبية، يمكن تجربة العديد من العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف ظهور الهالات السوداء، يُشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب قبل تجربة أي علاج جديد، حيث تختلف استجابة كل شخص للعلاجات، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

النوم الكافي: يُعد الحرمان من النوم سببًا رئيسيًا للهالات، حيث يؤدي إلى شحوب البشرة وبروز الأوعية الدموية تحت العينين. يُوصي خبراء الصحة بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم يوميًا.

الكمادات الباردة: قد تتسبب الأوعية الدموية المتوسعة في اسمرار المنطقة تحت العين. يمكن استخدام الكمادات الباردة لتضييق هذه الأوعية وتقليل الالتهاب، مما يساعد على تخفيف الهالات.

رفع الرأس: النوم بوضع وسائد إضافية تحت الرأس يساعد على منع تجمع السوائل في الجفون السفلية، مما يقلل من انتفاخها.

الحماية من الشمس: يمكن أن يسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس فرط تصبغ الجلد. لذا، يُنصح بالحد من التعرض المباشر واستخدام واقي الشمس على الوجه.

شرائح الخيار: يُعد الخيار علاجًا منزليًا شائعًا، حيث تساعد شرائحه المبردة على ترطيب المنطقة وتهدئتها وتخفيف الانتفاخ مؤقتًا.

زيت اللوز وفيتامين E: يُقترح مزج كميات متساوية من زيت اللوز وفيتامين E وتدليك المنطقة بلطف قبل النوم، ثم غسلها بالماء البارد صباحًا. تشير بعض الدراسات إلى أن زيت اللوز قد يفيد البشرة، لكن لا تزال الأبحاث محدودة في هذا المجال.

أكياس الشاي: يمكن أن تساعد أكياس الشاي، وخاصةً تلك التي تحتوي على الكافيين، على تهدئة المنطقة وتقليل الالتهاب. يُنقع الكيسان في ماء دافئ، ثم يُبردان في الثلاجة قبل وضعهما على العينين.

علاجات طبية للتخلص من الهالات السوداء

في حال لم تُجدِ العلاجات المنزلية نفعًا، يمكن استشارة طبيب الأمراض الجلدية الذي قد يوصي بأحد العلاجات الطبية التالية:

كريمات تفتيح البشرة: قد يصف الطبيب كريمات موضعية تحتوي على مكونات مثل حمض الأزيليك، أو حمض الجليكوليك، أو الهيدروكينون، التي تعمل على تفتيح التصبغات.

العلاج بالليزر: يستخدم الليزر الطاقة الحرارية لتدمير الخلايا المتضررة التي تحتوي على الصبغة الداكنة، مما يساعد على تفتيح لون البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

التقشير الكيميائي: يُمكن أن يُقترح تقشير كيميائي خفيف باستخدام أحماض مثل حمض الجليكوليك أو حمض الريتينويك لتفتيح التصبغات الداكنة.

مرطبات البشرة: تتوفر العديد من المرطبات التي لا تتطلب وصفة طبية وتحتوي على مكونات مثل الكافيين، وفيتامين C، وحمض الهيالورونيك، والريتينول، التي قد تساعد في السيطرة على الهالات السوداء. ومع ذلك، يُشار إلى أن الأبحاث حول فعاليتها لا تزال محدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.