وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء في زمن قياسي

وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء، تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة الهالات السوداء تحت العين، وهي من المشاكل التجميلية التي تؤثر على نضارة الوجه ومظهره العام، وتضفي عليه ملامح التعب والإرهاق حتى وإن كانت المرأة مرتاحة جسديًا.





وعلى الرغم من توفر العديد من الكريمات التجارية المخصصة لعلاج الهالات، إلا أن الوصفات الطبيعية ما زالت تحظى بشعبية واسعة بفضل مكوناتها الآمنة وتكلفتها المنخفضة ونتائجها الفعالة على المدى الطويل.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الهالات السوداء ليست مشكلة دائمة، ويمكن التخلص منها أو تقليلها بشكل كبير بالاهتمام بالنوم، والتغذية، والعناية بالبشرة بطرق طبيعية.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية المتوفرة في كل منزل، ولكنها تحتاج إلى الاستمرار والصبر.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية المجرّبة لعلاج الهالات السوداء، إضافة إلى أسباب ظهورها ونصائح للوقاية منها.

أولًا: أسباب ظهور الهالات السوداء



أسباب الهالات السوداء

قبل أن نبدأ باستعراض الوصفات، من المهم فهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، ومنها:

قلة النوم أو اضطرابه

الإجهاد والتوتر النفسي

التعرض المفرط للشاشات (هواتف، كمبيوتر، تلفاز)

التدخين أو تناول الكافيين بكثرة

سوء التغذية ونقص الفيتامينات، خاصة الحديد وفيتامين B12

العوامل الوراثية

الحساسية أو فرك العين باستمرار

معرفة السبب يساعد في تحديد الحل المناسب وتجنب تفاقم المشكلة.

ثانيًا: وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء



1. شرائح الخيار الباردة

الخيار من أفضل المكونات الطبيعية لتهدئة البشرة وترطيبها وتقليل الانتفاخ والهالات.

الطريقة:

قطّعي الخيار إلى شرائح سميكة وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

ضعي شريحتين على كل عين واتركيها من 10 إلى 15 دقيقة.

كرري الوصفة يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسبوعين.

2. أكياس الشاي الأخضر أو الأسود

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يساعد على تقليل التورم وتنشيط الدورة الدموية.

الطريقة:

انقعي كيسين من الشاي الأخضر أو الأسود في ماء ساخن لمدة دقيقة.

اتركيهما يبردا أو ضعيهما في الثلاجة قليلًا.

ضعي كيسًا على كل عين لمدة 10-15 دقيقة.

كرري يوميًا أو 3 مرات أسبوعيًا.

3. زيت اللوز الحلو

زيت اللوز غني بفيتامين E ومغذٍ رائع للبشرة الحساسة حول العينين.

الطريقة:

ضعي بضع قطرات من زيت اللوز على طرف إصبعك البنصر.

دلكي برفق منطقة تحت العين بحركات دائرية قبل النوم.

اغسلي وجهك في الصباح بماء فاتر.

يُفضل استخدامه يوميًا قبل النوم.

4. جل الصبار (الألوفيرا)

الألوفيرا له خصائص مهدئة ومرطبة، ويساعد على تفتيح الجلد وتجديد الخلايا.

الطريقة:

استخرجي جل الصبار الطازج من ورقة نبات الألوفيرا.

ضعي كمية صغيرة على الهالات مع التدليك الخفيف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

يمكن استخدامه صباحًا ومساءً.

5. ماء الورد البارد

ماء الورد ينظف البشرة وينعشها، وله تأثير قابض خفيف يخفف من مظهر الهالات.

الطريقة:

انقعي قطعًا صغيرة من القطن في ماء الورد البارد.

ضعي القطع على العينين لمدة 15 دقيقة.

كرريها يوميًا للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات للهالات السوداء

6. الكركم مع الحليب

الكركم مضاد طبيعي للالتهابات ويساعد على تفتيح البشرة، والحليب يغذي الجلد ويمنحه النعومة.

الطريقة:

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة من الحليب البارد حتى تتكون عجينة.

ضعي العجينة تحت العين واتركيها لمدة 10 دقائق فقط.

اغسلي بالماء الفاتر وكرري 3 مرات أسبوعيًا.

7. البطاطس المبشورة

البطاطس تحتوي على إنزيمات تساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

الطريقة:

ابشري حبة بطاطس صغيرة واعصريها لاستخراج العصير.

اغمسي قطعة قطن في العصير وضعيها على منطقة تحت العين.

اتركيها لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي وجهك.

كرري يوميًا.

ثالثًا: نصائح مساعدة لتقليل الهالات



احصلي على نوم كافٍ (7-8 ساعات ليلًا)

قللي استخدام الموبايل والشاشات خصوصًا قبل النوم

اشربي كميات كافية من الماء

اتبعي نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن

استخدمي واقي شمس حول العين في حال الخروج نهارًا

توقفي عن فرك العين أو استخدام مستحضرات غير مناسبة للبشرة الحساسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.