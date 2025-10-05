ضبط تروسيكل محمل بـ 1100 كيلو دقيق بالفيوم

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، بمشاركة كل من: مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 54 مخالفة تموينية متنوعة، لقطاع الاسواق والمحال التجارية، كما تمكنت من ضبط تروسيكل محمل 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم، محظور تداولها خارج مخابز منظومة الخبز، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 1100 كيلوجرام، قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات والتروسيكل وتسليم قائده الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

