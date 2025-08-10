الأحد 10 أغسطس 2025
محافظ الأقصر يبحث مع الجهات المعنية خطة مشروع القطار السريع ومحطاته

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جلسة التشاور الموسعة مع وفد مشروع القطار الكهربائي السريع، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني والمحلي، لمناقشة خطة تنفيذ مشروع القطار السريع بالمحافظة.

مشروع القطار الكهربائي السريع

وخلال الجلسة، تم استعراض عدد من المحاور الهامة، شملت الجهة المالكة والشركات المنفذة، والإطار القانوني والقوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب عرض فيديو لتقدم الأعمال، وشرح أهداف المشروع، ومساره، ومحطاته، والوحدات المتحركة، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية ببعض المحطات، واستعراض الآثار الاجتماعية المحتملة، وخطة إشراك المعنيين، وإطار إعادة التوطين الخاص بالمشروع.

وأكد المهندس أسامة زكي، الاستشاري العام للمشروع "سيسترا"، أن الأقصر من أهم المحافظات التي يمر بها القطار، وبها ثلاث محطات رئيسية هي الأقصر، وأرمنت، وإسنا.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر على أهمية سرعة تحديد موقف المرافق بالمحطات الثلاث من مياه وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب مناقشة إجراءات نزع الملكيات الواقعة في مسار المشروع.

حضر الاجتماع أحمد وزيري، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة محمود الاستشارى العام للمشروع "سيسترا"، والمهندس صابر محروس ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظة، إلى جانب عدد من النقباء المعنيين.

 

