الحزن يخيم على قرية بهبشين ببني سويف عقب وفاة 4 من شبابها بحادث الأوسطي

خيم الحزن على أهالي محافظة بني سويف، وبخاصة قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال غرب المحافظة، بعد الفاجعة التي ألمّت بهم صباح اليوم السبت، إثر وفاة 4 من شباب القرية في حادث مأساوي على الطريق الأوسطي، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي وأقارب الضحايا.

الحزن يسود قرية بهبشين ببني سويف

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال غرب محافظة بني سويف، بعد وفاة 4 شباب من أبناء القرية في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي، حيث خيّم السكون على شوارع القرية، وانطلقت أصوات البكاء والعزاء في كل منزل، بعد أن فقدت القرية خيرة شبابها في لحظة واحدة.

وفاة 4 شباب من بني سويف بحادث الأوسطي

وتوفي 4 شباب من قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال غرب محافظة بني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي، وهم: إسلام محمود، وأحمد حسين فؤاد، ومحمود سامي، وكردي ريان، حيث هرع أهالي وذوو الضحايا إلى المستشفى لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن، وسط حالة من الحزن والانهيار.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الأوسطي صباح اليوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، قد تعرضت لحادث مروري مفاجئ، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

نقل جثامين المتوفين الأربعة إلى المشرحة

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ونُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما تولت إدارة المرور رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

ووفقًا لشهود عيان، فقد تسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق لبعض الوقت، قبل أن تعود إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية اللازمة. وأعرب عدد من أهالي القرية عن حزنهم الشديد لفقدان أبنائهم، مؤكدين أنهم كانوا من الشباب المعروفين بحسن الخلق والاجتهاد، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

صفحات التواصل الاجتماعي تنعي الضحايا

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للعزاء والدعاء للضحايا الأربعة، الذين تركوا أثرًا بالغًا في نفوس أصدقائهم وأهالي القرية، في حادث أعاد للأذهان سلسلة الحوادث المأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.

