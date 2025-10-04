السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط سجائر مُهربة وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية التموين بـمحافظة بني سويف، أنه في إطار تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتأكيد تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات التي تضر بحقوق المستهلك.

 

فقد وجَّه المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، بمعاونة الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، بتشكيل حملة موسعة من إدارة حماية المستهلك بقيادة السيد حسن القماش مدير الإدارة، وعضوية مفتش الإدارة السيد هيثم معبد، وبالاشتراك مع قوة سرية من مباحث التموين، وبالتنسيق مع إدارة تموين الفشن.

 

ضبط سجائر مُهربة وأعلاف مجهولة ببني سويف

وخلال الحملة تم تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة لضبط المخالفات، حيث تم تحرير عدد 2 محضر بيع سجائر مهربة بإجمالي 360 علبة سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، إلى جانب تحرير محضر حيازة وبيع طن كامل من أعلاف الدواجن مجهولة المصدر، فضلًا عن 5 محاضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية بإجمالي 20 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للتداول الرسمي. 

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية من قبل العاملين في بعض الأنشطة الغذائية، إضافة إلى تحرير محضرين اثنين لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة داخل المحال التجارية، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من مخالفات خلال الحملة 16 محضرًا تموينيًّا متنوعًا.

 

التموين تواجه الغش والاحتكار والتلاعب بالأسواق

وأكدت مديرية التموين ببني سويف، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية المواطن من كافة صور الغش والاحتكار والتلاعب بالأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من التزام التجار بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

كما أوضحت مديرية تموين بني سويف، أنه تم عرض جميع المحاضر التي حررتها الحملة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أن التعاون الوثيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية يسهم بشكل فعال في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط بها.

 

تموين بني سويف يناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفين

وتناشد مديرية التموين ببني سويف، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات لاحتكار السلع أو بيع منتجات مجهولة المصدر من خلال أرقام الشكاوى المعلنة، مشيرة إلى أن حماية المستهلك خط أحمر وأن الحملات ستظل مستمرة على مدار الساعة وفي جميع المناطق.

 

