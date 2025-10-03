الجمعة 03 أكتوبر 2025
بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف، استمرار جهودها المكثفة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين والطلاب، بشأن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة والوقاية من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مؤكدة أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان عبر دوره المحوري في منع انتقال تلك الأمراض.

 

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومتابعة الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة، وطبقًا لتكليفات الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، وتحت إشراف مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة والأطباء العاملين بها.

 

بيطري بني سويف تنفذ ندوات توعية بالمدارس 

وفي هذا السياق، نظمت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالتعاون مع إدارة مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية التجريبية للغات ببني سويف، ندوة توعوية تحت عنوان: "احمِ نفسك من السعار"، جاءت ضمن فعاليات الحملة التوعوية المستمرة تحت شعار: "بالوعي نحميها"، واستهدفت الندوة توعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة وبعض الحيوانات الأليفة، والطرق الصحيحة للوقاية من مرض السعار والتعامل السريع مع حالات العقر.

 

بيطري بني سويف تنفذ ندوات توعية بالمدارس
بيطري بني سويف تنفذ ندوات توعية بالمدارس

 

وقامت الدكتورة أمنية ممدوح والدكتورة مروة عبد التواب بتقديم محاضرات شملت شرحًا مبسطًا لخطورة مرض السعار وكيفية انتقاله، والتأكيد على أن إهمال التعامل مع هذه الحالات قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة تصل إلى الوفاة لا قدر الله، كما شددتا على أهمية توخي الحذر من استهتار الأطفال باللعب مع الحيوانات غير المأمونة، وضرورة رفع وعي أولياء الأمور باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية أبنائهم.

 

جرس إنذار من مخاطر الحيوانات الضالة

وأكدت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن هذه الندوات تمثل أحد أهم الأنشطة التوعوية التي تستهدف المجتمع المدرسي والمواطنين على حد سواء، كونها جرس إنذار يحذر من المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تسببها الحيوانات الضالة أو غير المحصنة، مشيرة إلى أن خطتها المتواصلة تهدف إلى ترسيخ مبدأ "الطب البيطري حصن الأمان لسلامة الإنسان".

 

