ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في إهناسيا ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، أن أجهزة التموين بالمحافظة تمكنت من إحباط محاولة تلاعب جديدة في السلع التموينية المدعمة، وذلك بعد أن تمكنت إدارة تموين إهناسيا من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة محملة بـ طن من الدقيق البلدي المدعم، كانت معدة للبيع في السوق السوداء بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية، في واقعة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية والتموينية في مواجهة محاولات إهدار الدعم الموجه للمواطنين.

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم في إهناسيا ببني سويف

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملة التموينية التي تمكنت من الضبط جرى تنفيذها ضمن خطة متكاملة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والتي تركز على تكثيف الرقابة على المخابز البلدية، والمستودعات، والأسواق، للتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة لتداول السلع المدعمة.

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم في إهناسيا ببني سويف

وأشار وكيل وزارة التموين ببني سويف، إلى أن مثل هذه الحملات تهدف إلى مواجهة أي محاولات للتلاعب أو المتاجرة غير المشروعة بالسلع التموينية، وذلك حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الدعم المقرر بجودة عالية وأسعار مناسبة، دون أي استغلال، لافتًا إلى أنه فور ضبط الكمية، تم التحفظ على السيارة بما تحمله من دقيق مدعم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة ضد المخالفين.

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الحملات التموينية والرقابية

وفي السياق ذاته، شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأنه لا تهاون إطلاقًا مع أي محاولة للتلاعب في السلع التموينية أو الاتجار غير المشروع في الدعم المقدم من الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على قوت المواطن وحقوقه يمثل أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم في إهناسيا ببني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الأجهزة التنفيذية والتموينية تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية المعنية، لضمان انضباط الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تهدد استقرار السوق أو تؤثر على توافر السلع المدعمة.

