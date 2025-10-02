الخميس 02 أكتوبر 2025
إصابة طالبتين وسائق في حادث تصادم ببني سويف (صور)

شهد طريق دمو «بني سويف ـ الفيوم» الجديد، عند مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حادث تصادم بين أتوبيس يقل عددًا من طلاب جامعة خاصة وسيارتين ملاكي ونصف نقل، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات متنوعة "طالبتن بكلية الطب" وسائق الأتوبيس.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ. 

 

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين أتوبيس تابع لجامعة خاصة كان يقل عددًا من الطلاب، وسيارة نصف نقل كانت تسير في الاتجاه نفسه، وأسفر الحادث عن إصابة طالبتين بكلية الطب، إضافة إلى سائق الأتوبيس، بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح سطحية.

 

ودفع مرفق الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين أن المصابين هم: «نورهان ن»، 22 سنة، مقيمة بالجيزة، طالبة بكلية الطب بجامعة خاصة، و«ريم م»، 25 سنة، مقيمة بالجيزة، طالبة امتياز بكلية الطب بجامعة خاصة، إلى جانب «محمد ع»، 53 سنة، سائق الأتوبيس.

 

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة التداخل المفاجئ بين السيارة نصف النقل والأتوبيس أثناء السير، ما أدى إلى حدوث التصادم، وعلى الرغم من نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، فإنهم رفضوا تلقي العلاج أو المبيت داخل المستشفى، ووقعوا على إقرارات رسمية تفيد برفضهم الاستمرار في تلقي الخدمة الطبية.

 

رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير

 

وتباشر الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، بالتنسيق مع إدارة المرور، التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات، كما تم رفع آثار التصادم وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعد أن تسببت الواقعة في تعطيل جزئي لحركة المرور على الطريق لفترة قصيرة.

 

وتجدد مديرية أمن بني سويف مناشدتها لجميع قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الأرواح، خاصة مع تكرار الحوادث على الطرق السريعة بالمحافظة.

 

