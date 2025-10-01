الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجا أستراليًّا (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، عن استقبال فوج سياحي من دولة أستراليا على متن باخرة نيلية خلال رحلتهم بنهر النيل، وذلك في إطار جهود المحافظة المتواصلة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية. 

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة كان في استقبال الفوج، إلى جانب لجنة إدارة الكورنيش، التي تولت مهمة تيسير تحركات الزائرين وتوفير كل ما يلزم من دعم وخدمات لتسهيل جولتهم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز المعالم الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة. 

ممشى كورنيش النيل ببني سويف يبهِر فوجًا سياحيًا 

ويعد الممشى السياحي من المشروعات التنموية المهمة التي نفذتها محافظة بني سويف، خلال الفترة الماضية، حيث تم تزويده بمناطق خضراء مفتوحة، ومقاعد للاستراحة، ومسارات آمنة للمشاة والدراجات، إلى جانب إنارة حديثة ووسائل ترفيهية تتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء النيلية في أجواء حضارية راقية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف حنفي، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي شدد على توفير كافة التسهيلات للسياح وتهيئة أفضل الأجواء لهم.

وأوضح "حنفي" أن ما تم إنجازه في الكورنيش يعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يخدم قطاع السياحة ويجعل المحافظة أكثر جذبًا للزوار، مشيرًا إلى أن استقبال مثل هذه الوفود يعد خطوة عملية ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، واستثمار المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها بني سويف.

خطة خمسية لوضع بني سويف على الخريطة السياحية

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها محافظة بني سويف، ضمن خطتها التنموية العامة، والتي تشمل ستة قطاعات اقتصادية رئيسية، من بينها السياحة، حيث تبنى محافظ بني سويف استراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات تهدف إلى وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية محليًا ودوليًا.

 

