إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

قدمت "فيتو" بثًا مباشرًا على صفحتها بفيسبوك، عن إجراءات محافظة بني سويف، بشأن التداعيات المحتملة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، والتي قد يترتب عليها تضرر بعض الأراضي والمنازل الواقعة بطرح النهر.

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النيل ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت عن عقدها اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لبحث ومناقشة التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها تحسبًا للتداعيات المحتملة الناتجة عن زيادة تصرفات مياه نهر النيل خلال الفترة الحالية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات خاصة في أراضي طرح النهر الواقعة داخل القطاع المائي بنطاق المحافظة.

وأوضح اللواء حازم عزت، السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة شاملة للتعامل المسبق مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، إلى جانب الحفاظ على الأراضي الزراعية والبنية التحتية الواقعة على امتداد المجرى المائي.

بني سويف تتحرك مبكرًا تحسبا لتداعيات فيضان النيل

وخلال الاجتماع، ناقش سكرتير عام بني سويف، مع ممثلي الجهات المعنية عددًا من المحاور، في مقدمتها التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها على الأرض، مثل متابعة مناسيب المياه أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وكذلك وضع خطط إخلاء عاجلة في حال تطلب الأمر، مع تحديد النقاط الأكثر عرضة للتأثر بزيادة التصرفات المائية.

كما شدد السكرتير العام ببني سويف، على ضرورة تكثيف جهود التوعية الميدانية للمواطنين، وخاصة واضعي اليد على أراضي طرح النهر، لافتًا إلى أن هذه الفئة تمثل الأكثر عرضة للمخاطر المحتملة في حال ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ. وطالب بضرورة قيام مديرية الري بتنفيذ حملات للتنبيه والتحذير، مع وضع لوحات إرشادية في المواقع الحيوية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية للتدخل الفوري إذا لزم الأمر.

ري بني سويف: جميع الترع والجسور تخضع لمراقبة دقيقة

من جانبه، استعرض المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري بـ محافظة بني سويف، الموقف الحالي لتصرفات النيل داخل نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع على مدار الساعة حجم التدفقات المائية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن جميع الترع والجسور تخضع لمراقبة دقيقة بهدف ضمان سلامتها واستيعاب أي زيادات محتملة.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن أملاك الدولة والزراعة ومديرية الأمن، حيث تم الاتفاق على إعداد تقارير دورية لرفعها إلى المحافظ بصفة عاجلة، تتضمن نتائج المتابعة الميدانية والإجراءات المتخذة أولًا بأول، مع وضع تصور شامل لآليات التعامل مع أي طارئ محتمل.

سكرتير بني سويف: لن ننتظر وقوع الأزمة للتحرك

واختتم السكرتير العام ببني سويف، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة أي مخاطر قد تهدد حياة المواطنين أو تعطل مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات محافظ بني سويف تركز على الاستعداد المبكر ووضع خطط استباقية، بدلًا من انتظار وقوع الأزمات، وهو ما يعكس نهجًا متكاملًا في الإدارة المحلية للتعامل مع التغيرات الطبيعية والمناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.