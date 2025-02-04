الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

ربة منزل في دعوى خلع بعد 3 شهور زواج: نصب عليا في فلوس الجمعية

ربة منزل تطالب بخلع
ربة منزل تطالب بخلع زوجها في أكتوبر،فيتو

تقدمت ربة منزل، بدعوى خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر بعد مرور٣ أشهر من الزواج.

وقالت: “طرد أمي وتعدى عليها بالضرب ومنعها من دخول بيتنا، وهددني بالقتل إذا عرفتها مرة أخرى بسبب مطالبتها له بسدد أقساط جمعية قامت بجمعها له مع بعض الأشخاص حتى يستطيع توفير تكاليف الزواج وبعد زواجنا امتنع عن دفع أقساط الجمعية الأمر الذي جعل والدتي تطالبه وعندما أخبرته بضرورة دفع الأقساط تعدى عليها بالضرب وطردها من المنزل”.

وأضافت ربة المنزل في دعواها أمام قاضي الأسرة أن الخلافات بدأت منذ أول شهر من الزواج بسبب رفضه دفع أقساط الجمعية بحجة أنه لم ينزل للعمل، لكن الأمور تصاعدت مع رفضه دفع الأقساط والتي كانت والدتها تدفعها، مشيرة إلى أنه عندما طالبته برد المبالغ  المالية التي دفعتها لسداد الجمعية، تعدي عليها بالضرب وطردها من مسكنه ومنعها من دخول منزلها.

وتابعت: “رأيت زوجي أمام عيني ماسك امي بيضربها ويطردها من شقتنا، وأنا مش قادرة أقبل ده”، مشيرة إلى أنها حاولت حل الموضوع بكل الطرق لكنه لم يقتنع بكلامها وكان يرى طريقته في التفاهم هي الصحيحة.

وكشفت الزوجة أن زوجها كان يتدخل في أدق تفاصيل حياتها، ويتعامل معها ومع عائلتها بأسلوب مهين.

واختتمت: “ضرب والدتي أمام عيني بمثابة القشة التي قصمت ظهري، ودفعتني للهروب من الشقة مستغلا لحظة غيابه، وأسرعت بتقديم طلب خلعه في المحكمة”.

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محكمة الأسرة في اكتوبر خلع المحكمة
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