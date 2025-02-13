إحالة نجل رجل أعمال راحل للمحاكمة بتهمة تزوير مستند طلاق

أحالت النيابة العامة، نجل رجل أعمال راحل شهير وزوج شقيقته والمأذون وإمام مسجد للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتزوير في مستند طلاق رجل الأعمال الراحل.

إحالة نجل رجل أعمال للمحاكمة بتهمة تزوير مستند طلاق

وفي وقت سابق، تقدمت طليقة رجل الأعمال الراحل، باستئناف على حكم محكمة الأسرة بأكتوبر أول درجة، بتطليقها من زوجها رجل الأعمال.

رفض دعوى ببطلان عقد طلاق رجل الأعمال

وكانت محكمة الأسرة، قضت برفض دعوى ببطلان عقد طلاق رجل الأعمال الراحل وثبوت صحة عقد الزواج.

وتقدمت دفاع طليقة رجل الأعمال، بدعوى لمحكمة 6 أكتوبر لشؤون الأسرة، طالبت فيها ببطلان طلاق موكلتها من مورثهم، على سند من القول إنها كانت زوجة للمرحوم بصحيح العقد الشرعي، ورزق منها ببنت وحيدة.

قضت محكمة الأسرة في أكتوبر بإلزام ورثة رجل الأعمال بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته.

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