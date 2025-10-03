المصري يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بهدف ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا

حقق النادي المصري فوزا مثيرا أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ونجح أحمد القرموطي في تسجيل هدف الفوز لصالح المصري في الدقيقة 46.

وتعرض باهر المحمدي لاعب المصري للطرد في الدقيقة 53، بعد حصوله علي البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي ، محمود حمادة

أمامهما: عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي ، أحمد منصور، محمد هاشم، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، الناشئ محمود أشرف، ميدو جابر، كينجسلي ايدوو

تشكيل البنك الأهلي أمام المصري

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: يعقوبو - محمود الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي - محمد بن شرقي

أمامهما: مصطفى شلبي - أحمد النادري - أسامة فيصل

الهجوم: احمد ريان

البدلاء: أحمد صبحي - سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم - محمود عماد - أحمد مدبولي - سيد نيمار - أحمد أمين أوفا - مصطفى دويدار - ياو أنور دوو

ترتيب البنك الأهلي والمصري

وبتلك النتيجة يحتل المصري صدارة الدوري الممتاز، مؤقتا برصيد 18 نقطة، وخلفه لزمالك صاحب الـ 17 نقطة لكن بعدد مباريات أقل، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

