أبو قير للأسمدة ينفرد بالصدارة والبلدية يتذيل، جدول ترتيب دوري المحترفين

أسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين، والتي أسفرت عن انفراد فريق أبو قير للأسمدة، بصدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة السابعة

1- أبو قير للأسمدة 13 نقطة

2- القناة 13 نقطة

3- بروكسي 13 نقطة

4- الداخلية 13 نقطة

5- لافيينا 11 نقطة

6- المنصورة 11 نقطة

7- المصرية للاتصالات 10 نقاط

8- الإنتاج الحربي 10 نقاط

9- مسار 9 نقاط

10- بترول أسيوط 9 نقاط

11- الترسانة 9 نقاط

12- أسوان 7 نقاط

13- مالية كفر الزيات 6 نقاط

14- السكة الحديد 6 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- ديروط 6 نقاط

17- راية 6 نقاط

18- بلدية المحلة 3 نقاط

نتائج مباريات الجولة السابعة في دوري المحترفين

الداخلية ضد بترول أسيوط - 2ـ0

مالية كفر الزيات ضد المنصورة - 0ـ2

ديروط ضد لافيينا - 1ـ1

بروكسي ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد راية - 0ـ0

القناة ضد طنطا - 1ـ1

مسار ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ1

السكة الحديد ضد الإنتاج الحربي - 1ـ0

بلدية المحلة ضد وي 0ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

