الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

بورنموث وفولهام،فيتو
بورنموث وفولهام،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة 3-10-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة بورنموث وفولهام في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وانطلاق الجولة العاشرة بالدوري المصري ومواجهة منتخب مصر وتشيلي في بطولة كأس العالم للشباب.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

بورنموث وفولهام – 10 مساء - بي إن سبورت 1HD

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

سموحة والإسماعيلي – 5 مساء - أون تايم سبورت1

البنك الأهلي والمصري – 8 مساء - أون تايم سبورت1

الاتحاد والمقاولون – 8 مساء - أون تايم سبورت2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

أوساسونا وخيتافي – 10 مساء - بي إن سبورت 3HD


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس إف سي ولوريان – 9:45 مساء بي إن سبورت 


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيرونا وساسولو – 9:45 مساء


مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم وإف سي كولن – 9:30 مساء


مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

أوكرانيا وباراجواي – 11 مساء

بنما وكوريا الجنوبية – 11 مساء

مصر وتشيلي – 2 فجر السبت

نيوزيلندا واليابان – 2 فجر السبت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباريات الدوري المصري مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة

مواد متعلقة

بعد الفوز على دينامو، كريستال بالاس يحقق رقما قياسيا جديدا

أستون فيلا يخطف فوزا مستحقا من فينورد بثنائية في الدوري الأوروبي

ميتيلاند يخطف فوزا صعبا من نوتنجهام فورست 3-2 في الدوري الأوروبي

بيراميدز يشكر أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بعد التأهل لنصف نهائي الإنتركونتيننتال

باسم مرسي: عمرو ناصر من أفضل صفقات الزمالك

طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

الكاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

الاحتفال بعيد ميلاد ثلاثي بيراميدز بعد الفوز على الجيش الرواندي بثنائية (فيديو)

الأكثر قراءة

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين

ارتفاع الذرة البيضاء وانخفاض الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

انخفاض الذرة والعباد وارتفاع الأولين، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

بعد تشكيلها، متى تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة اعتراضات الإجراءات الجنائية اجتماعاتها؟

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads