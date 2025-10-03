مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة 3-10-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة بورنموث وفولهام في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وانطلاق الجولة العاشرة بالدوري المصري ومواجهة منتخب مصر وتشيلي في بطولة كأس العالم للشباب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث وفولهام – 10 مساء - بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة والإسماعيلي – 5 مساء - أون تايم سبورت1

البنك الأهلي والمصري – 8 مساء - أون تايم سبورت1

الاتحاد والمقاولون – 8 مساء - أون تايم سبورت2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا وخيتافي – 10 مساء - بي إن سبورت 3HD



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس إف سي ولوريان – 9:45 مساء بي إن سبورت



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيرونا وساسولو – 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم وإف سي كولن – 9:30 مساء



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

أوكرانيا وباراجواي – 11 مساء

بنما وكوريا الجنوبية – 11 مساء

مصر وتشيلي – 2 فجر السبت

نيوزيلندا واليابان – 2 فجر السبت

