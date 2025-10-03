المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

الدوري المصري، يلتقي فريق المصري نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

البنك الأهلي ضد المصري

ويسعى فريق المصري لاستعادة صدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلفا للزمالك صاحب الـ 17 نقطة بينما يخوض البنك اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري

وتذاع مباراة البنك الأهلي ضد المصري في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري للمباريات.

وتشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة، والأهلي مع كهرباء الإسماعيلية فيما يغيب بيراميدز عن لقاءات الجولة، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت نظرًا لارتباطه بمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.



مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة ضد الإسماعيلي - الساعة 5:00 مساء - ملعب برج العرب.

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب - الساعة 8:00 مساء - ملعب الإسكندرية.

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي - الساعة 8:00 مساء - ستاد السويس

السبت 4 أكتوبر

الزمالك ضد غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء - ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش ضد الجونة - الساعة 5:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8:00 مساء - ستاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي - الساعة 8:00 مساء - ستاد المقاولون العرب



الأحد 5 أكتوبر

إنبي ضد زد - الساعة 5:00 مساء - ستاد بتروسبورت

فاركو ضد وادي دجلة - الساعة 8:00 مساء - ستاد حرس الحدود

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

