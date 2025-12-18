الخميس 18 ديسمبر 2025
السيسي يستقبل اليوم البرهان لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

