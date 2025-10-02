الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات تأهيلية واستشفائية في مران الزمالك استعدادًا لغزل المحلة

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الأهلي الأخيرة تدريبات استشفائية  وتأهيلية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمباراة المقبلة، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم الخميس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويأتي صرف جزء من المستحقات بعد أن قرر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، تقديم قرض مالي للنادي بقيمة 20 مليون جنيه، في محاولة للمساهمة في حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني.

غضب لاعبي الزمالك لعدم صرف مستحقاتهم 

وكان لاعبو الزمالك قد أبدوا غضبهم خلال الأيام الماضية من تأخر صرف مستحقاتهم رغم تصدر الفريق لجدول مسابقة الدوري الممتاز وتقديمه عروضا قوية.

هالاند يهدد عرش رونالدو وميسي تهديفيًا بدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

موقف تنفيذ شقق "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة (صور)

وتأتي خطوة هشام نصر بعد أيام قليلة من خسارة الفريق مباراة القمة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي ضاعفت الضغوط على القلعة البيضاء في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

الزمالك الزمالك وغزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة نادي الزمالك اخبار الزمالك

