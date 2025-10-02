ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

تقدم فريق ريال بيتيس الإسباني، على نظيره لودوجوريتس البلغاري، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب هوفيفارما أرينا، في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

جاء هدف ريال بيتيس عن طريق لو سيلسو في الدقيقة 32.

تشكيل ريال بيتيس ضد لودوجوريتس

في حراسة المرمى: فاليز

في خط الدفاع: روبال - ناتان - جوميز - فيربو

في خط الوسط: ألتيميرا - لو سيلسو - روكا

في خط الهجوم: أفيلا - باكامبو - ريكيلمي

تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس

فيما جاء تشكيل لودوجوريتس ضد ريال بيتيس كالتالي

في حراسة المرمى: بات

في خط الدفاع: جوميز - كورتولوس - ألميدا - نديالكوف

في خط الوسط: ناريسي - كالوك - ستانيتش

في خط الهجوم: ماركوس - بيل - فيدال.

