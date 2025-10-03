أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026

أبدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.

مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)

لقيت فتاة مصرعها 15 عامًا، وأصيبت سيدتان من نفس العائلة، في انهيار أسقف عقار مكون من 3 طوابق ومأهول بالسكان بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

مش خاين وبس، اتهامات لميليشيا أبو شباب باختطاف ابنة مدير مستشفيات غزة وتسليمها إلى إسرائيل

أفادت مصادر فلسطينية، الخميس، باختطاف الممرضة الفلسطينية الشابة تسنيم الهمص ابنة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الذي اختطف كذلك قبل شهرين قبل أن تعلن إسرائيل اعتقاله.

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

بعد التحركات غير الطبيعية بـمحطات الوقود أمس الخميس بالقاهرة والجيزة، وامتناع بعض المحطات تفويل السيارات بالوقود بحجة “مفيش بنزين” بحسب قائدي هذه المركبات، وسط احتمالية أن تصدر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قرار الزيادة خلال ساعات.

فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو وصور)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الخميس عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام 2026.

جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

كشف الفنان صبري عبد المنعم موقفًا غريبًا ومؤثرًا بشأن وفاة الفنان الراحل محمود المليجي، مشيرًا إلى أنه زاره في المنام وطلب منه عدم المشاركة في جنازته.

بيفهم في الأصول، قائد برشلونة يتنازل لزميله المصري عن رفع كأس العالم للأندية (فيديو)

خطف لاعبا نادي برشلونة لكرة اليد، الفرنسي ديكا ميم والمصري سيف الدرع كل الأضواء مساء الخميس في نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي اختتمت منافساته بتتويج الفريق الكتالوني بلقب "سوبر جلوب" بفوزه على فيزبرم المجري في مواجهة مثيرة وحماسية.

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

سجلت أسعار الطماطم اليوم الجمعة؛ ارتفاعًا ملحوظًا في المحال التجارية تراوح بين 4 و5 جنيهات، كما ارتفعت نحو جنيه في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

لدينا ملاحظات والرد "قريبا جدا"، بيان من حماس بشأن خطة ترامب بشأن حرب غزة

كشفت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن وجود ملاحظات لديها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استبعاد مدير إدارة قليوب التعليمية يحيى العمراوي، ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة، بالإضافة إلى استبعاد، مدرس أساسي بالمدرسة، وإحالته إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

يغلق النادي الأهلي، اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في دورة جديدة.

سيلينا جوميز تجبر بيني بلانكو على توقيع عقد ما قبل الزواج لحماية ثروتها

أفاد عدد من التقارير الصحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، أصرت على توقيع بيني بلانكو، عقد ما قبل الزواج، لحماية ثروتها التي تقدر بمليار دولار أمريكي.

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة بشتيل لعبة وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 4/ 10 /2025.

إقالات وإلغاء مشاريع، ترامب يهدد بإجراءات صارمة حال استمرار الإغلاق الحكومي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة من بينها إقالات وإلغاء مشاريع حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ، الأربعاء.

الأكبر في خطة إعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم 27 مسجدا بالمحافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 27 مسجدًا اليوم الجمعة، 3 من أكتوبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 9 مساجد.

انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي

بالعلامة الكاملة حافظت أندية ميدتييلاند وأستون فيلا وبراجا وليون وليل ودينامو زغرب على تفوقها في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققت انتصارها الثاني على التوالي.

أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير النشطاء المشاركين ضمن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة وتوصيل المساعدات.

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الجمعة 3-10-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة بورنموث وفولهام في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وانطلاق الجولة العاشرة بالدوري المصري ومواجهة منتخب مصر وتشيلي في بطولة كأس العالم للشباب.

