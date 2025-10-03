صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026

أبدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.

وقالت جورجييفا بمقابلة مع "الشرق" أجرتها الإعلامية نور عماشة في الكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة الصندوق:"طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا".

وأضافت: "من حيث المبدأ، هناك اعتراف بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص ونحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية. نحن ملتزمون باتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى".

مدبولي يعلق على طروحات الشركات الحكومية

ويأتي ذلك، بعد أن أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن "طروحات الشركات الحكومية قرار وطني، وكدولة نقوم بالتأجيل عندما تكون الظروف غير مواتية". مشدّدًا على أن "برنامج الإصلاح مصري 100%".

وسبق المؤتمر الصحفي، إعلان مدبولي في بيان أنه وجّه بإسراع الخطى من أجل الانتهاء من عدد من المشروعات المتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر

على صعيد المفاوضات، وفق المراجعتين الخامسة والسادسة لـبرنامج صندوق النقد مع مصر، أفادت جورجييفا أن التفاعل مع المسؤولين المصريين "قوي، ونعتزم الاستفادة من اجتماعاتنا السنوية (في واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر) بشكل مثمر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب".

وأبدت مديرة الصندوق نظرة إيجابية حيال أداء الاقتصاد المصري، منوّهةً بأن "هناك أجزاء من البرنامج في مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة".

واعتبرت جورجييفا: "الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدمًا. وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد".

