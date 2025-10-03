الجمعة 03 أكتوبر 2025
الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

الزيادة المتوقعة
الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين،فيتو

زيادة أسعار الوقود، بعد الحركات غير الطبيعية بـمحطات الوقود أمس الخميس بالقاهرة والجيزة، وامتناع بعض المحطات تفويل السيارات بالوقود بحجة “مفيش بنزين” بحسب قائدي هذه المركبات، وسط احتمالية أن تصدر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قرار الزيادة خلال ساعات.

 

زيادة أسعار البنزين

ويأتي هذا الترقب بعد أن أعلنت الحكومة، عن زيادة وشيكة في أسعار الوقود في شهر أكتوبر الجاري.

كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الزيادة القادمة ستكون الزيادة الأخيرة  للبنزين وسيكون سعر البنزين بمشتقاته قد تم رفع الدعم عنه نهائيًّا.

وعن قيمة الزيادة المتوقعة صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول  لفيتو أنه من المحتمل أن يحمل قرار اللجنة زيادة كبيرة في أسعار البنزين لأن الزيادة المقبلة هي الأخيرة، وبذلك يصل سعر البنزين بكافة مشتقاته بدون دعم مع إبقاء على دعم جزئي للسولار.

وتوقع خبراء الطاقة حجم الزيادة التي وصفت بغير المسبوقة، التي قد تصل أسعار الوقود لأعلى من 20 جنيه للتر.

 

الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين

وبحسب التوقعات فقد تصل أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة إلى الآتي:

بنزين 95: زيادة بنحو 2 جنيه ليصل إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زيادة بنحو 2.75 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا للتر.

بنزين 80: زيادة بنحو 1.25 جنيه ليصل إلى 17 جنيهًا للتر.

فيما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % وفق آخر تسعير أقرته  اللجنة، مبينًا أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية.

