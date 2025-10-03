فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو وصور)

مونديال 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الخميس عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام 2026.

ويشهد مونديال 2026، للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 (بين 1998 و2022) وأيضًا لأول مرة في 3 بلدان هي الولايات المتحدة والمكسيك.

وقدم الاتحاد الدولي للعبة وشركة أديداس للتجهيزات والملابس الرياضية، الكرة الرسمية التي ستُلعب بها مباريات البطولة والتي تحمل اسم "تريوندا" (TRIONDA).



وقال الاتحاد الدولي للعبة إنه "تم تصميم كرة "تريوندا" من شعارات الدول الثلاث المضيفة للمونديال: كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وأضاف أن "تريوندا توفر تقنية الكرة الذكية بما فيها من بيانات دقيقة عن كل حركة للكرة، مما يُساعد حكام المباريات على اتخاذ القرارات بدقة لا متناهية.



وقال فيفا: "يُعد إطلاق الكرة الرسمية خطوة جديدة في مسيرة الاستعداد لهذا الحدث العالمي الكبير، وسط أجواء من الحماس الشديد قبل إجراء قرعة النهائيات يوم 5 ديسمبر في شيكاغو في الولايات المتحدة".



ويعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم وشركة أديداس، المتعاقدة معه منذ نشأة كأس العالم على ابتكار كرة جديدة في كل نسخة من المونديال، على أن تأخذ بعين الاعتبار المميزات الثقافية والتاريخية والحضارية للدولة أو الدول المستضيفة مع الحرص على استخدام آخر وأكثر التقنيات المتطورة على مستوى صناعة الكرة.



ومن حيث التصميم، يُحتفل بكل دولة مستضيفة من خلال تضمين رمز مرتبط بها: نجمة للولايات المتحدة، وورقة الشجرة لكندا، ونسر للمكسيك.

وأوضحت شركة أديداس أن هذه الرموز بالألوان على الألواح، وعند النظر إليها من كثب، يظهر نقش بارز صغير على سطحها غير اللامع، مما يمنحها ملمسًا جيدًا.



وتقام كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و13 يوليو 2026 في حين تجري القرعة في الخامس من ديسمبر المقبل لتوزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة.

