مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)

لقيت فتاة مصرعها 15 عامًا، وأصيبت سيدتان من نفس العائلة، في انهيار أسقف عقار مكون من 3 طوابق ومأهول بالسكان بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار أسقف عقار بشارع القرنفل متفرع من مسجد غيط العنب بنطاق حي غرب، والعقار مأهول بالسكان ومكون من طابقين وأراضي.

توجهت قوة أمنية بصحبة فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، وسيارات الإسعاف ومسؤولي الحي، وتبين انهيار سقف الدور الأول على الأرضي بعقار قديم مأهول بالسكان.

وجرى إنقاذ سيدتين من أسرة واحدة أحياء من قاطني العقار سيدة مسنة وابنتها فيما لاقت حفيدتها طفلة صغيرة مصرعها، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما يجري البحث عن آخرين تحت الأنقاض وسط وجود أمني مكثف وسيارات الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

