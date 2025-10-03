جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

كشف الفنان صبري عبد المنعم موقفًا غريبًا ومؤثرًا بشأن وفاة الفنان الراحل محمود المليجي، مشيرًا إلى أنه زاره في المنام وطلب منه عدم المشاركة في جنازته.

وقال عبد المنعم: "وفاة محمود المليجي فكرتني بوفاة أبويا.. ولما جالي خبر الوفاة وقعت من طولي، ونمت لقيته جاي لي في المنام بيقول لي اوع تمشي في جنازتي".



وأضاف صبري في برنامج “كلام الناس” بثناة "mbc مصر: "تأثرنا جميعًا بنبأ وفاة المليجي وأوقفنا العمل، ورجعت البيت ونمت فجاءني في المنام وطلب مني عدم حضور جنازته".

وتابع الفنان صبري عبد المنعم:" المليجي قال لي في المانم هتبقى حر وبهدلة وتعب عليك، وأنت عينك تعباك، أنا مش حزعل اقرا لي الفاتحة بس".

وأشار عبد المنعم إلى أنه في اليوم التالي وبشهادة الفنان سامح الصريطي قال كل من ذهب إلى التشييع أبلغوني فعلًا أن الجنازة كانت صعبة والجو كان وحش".

