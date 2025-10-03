الجمعة 03 أكتوبر 2025
إقالات وإلغاء مشاريع، ترامب يهدد بإجراءات صارمة حال استمرار الإغلاق الحكومي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة من بينها إقالات وإلغاء مشاريع حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ، الأربعاء.

ولوح ترامب بأنه قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع، وفي الوقت نفسه، اقترح صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من إيرادات الرسوم الجمركية، وفق "رويترز".

وردًا على سؤال في مقابلة مع شبكة (أو.إيه.إن) حول مذكرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، قال ترامب: "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وأضاف: "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك".

وأغلقت الحكومة الاتحادية بعض أنشطتها، الأربعاء، بعد فشل الكونجرس من التوصل إلى اتفاق تمويل، واستمرت الخدمات الأساسية فقط.

وقال ترامب إن الإيرادات من الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تظهر للتو، مضيفا أنها قد تصل في نهاية المطاف إلى تريليون دولار سنويًّا.

وأشار إلى أن بعض الأموال ستساعد في سداد ديون الحكومة التي قال إنها ربما تصل إلى 38 تريليون دولار.

وتتجاوز تقديرات ترامب لإيرادات التعريفات الجمركية بكثير تقديرات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال الشهر الماضي إن عوائد رسوم ترامب الجمركية قد تصل إلى 500 مليار دولار سنويًّا.

وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن ديون الحكومة الاتحادية تبلغ 37.64 تريليون دولار.

وقال الرئيس الجمهوري إن إدارته تدرس استخدام عوائد الرسوم الجمركية لإصدار شيكات خصم للأمريكيين.

وأضاف في المقابلة: "قد نوزعها على الشعب، مثل توزيع أرباح على الشعب الأمريكي... نفكر في مبلغ يتراوح بين ألف وألفي دولار. سيكون ذلك رائعًا".

