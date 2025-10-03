اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

يغلق النادي الأهلي، اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في دورة جديدة.

وكان النادي الأهلي قد فتح باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة يوم السبت الماضي على أن يتم غلقه اليوم الجمعة.

قائمة الخطيب

وأعلن الكابتن محمود الخطيب القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح اليوم الجمعة.

