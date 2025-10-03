بيفهم في الأصول، قائد برشلونة يتنازل لزميله المصري عن رفع كأس العالم للأندية (فيديو)

خطف لاعبا نادي برشلونة لكرة اليد، الفرنسي ديكا ميم والمصري سيف الدرع كل الأضواء مساء الخميس في نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي اختتمت منافساته بتتويج الفريق الكتالوني بلقب "سوبر جلوب" بفوزه على فيزبرم المجري في مواجهة مثيرة وحماسية.

وأحرز برشلونة، الذي يضم في صفوفه سيف الدرع اللقب في البطولة التي احتضنتها مصر وشارك فيها كل من الأهلي والزمالك، إذ فاز الفريق الإسباني على نظيره المجري (31 ـ 30) في سيناريو مثير جدا خصوصا أن البارسا كان منهزما (30 ـ 29) قبل دقيقة واحدة.

Beeeen amunt!!! El món és blaugrana 💙❤️🌍 pic.twitter.com/KJtnQoKEky — Barça Handbol (@FCBhandbol) October 2, 2025



وخلال مراسم التتويج باللقب، بإشراف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حرص ديكا ميم قائد برشلونة على تكريم زميله سيف الدرع في لقطة لافتة ومثيرة للإعجاب بعد أن تنازل له عن رفع الكأس.



ويعود سبب تسليم الكأس إلى سيف الدرع لرفعها عقب التتويج إلى كون البطولة مقامة في مصر، وقد أراد ديكا ميم أن يقوم بحركة خاصة تجاه زميله الذي كان لاعبا لنادي الزمالك.

وشهد نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025، مشاركة 5 لاعبين مصريين من بينهم الشقيقان يحيى الدرع لاعب فيزبرم وسيف الدرع نجم برشلونة، بجانب كل من علي زين وأحمد عادل وأحمد هشام لاعبي فيزبرم المجري.

وبلغت المباراة قمة الإثارة قبل أن يحسمها الفريق الكتالوني بفارق هدف واحد، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 13-12، فيما انتهى الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 21-21.



ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 23-23، فيما انتهى الشوط الإضافي الثاني 26-26.

واستمر التعادل في الثالث بنتيجة 28-28، قبل أن يحسم برشلونة الشوط الإضافي الرابع بنتيجة 31-30 ويتوج باللقب.

