الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير النشطاء المشاركين ضمن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة وتوصيل المساعدات.

وظهر بن غفير، في مقطع مصور، متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يهاجم عدد من نشطاء شاركوا في الأسطول وتحفظت عليهم إسرائيل، قائلًا لهم: "أنتم إرهابيون".
 

وظهر النشطاء في مقطع الفيديو وهم قيد الاعتقال جلوسًا على الأرض وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، وردَّ بعضهم على بن غفير بهتاف: "الحرية لفلسطين".

وفي وقت سابق أكد مسؤول  إسرائيلي احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن “ أسطول الصمود”  الذي حمل مساعدات إلى غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة أسطول الصمود” نشطاء

الأكثر قراءة

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين

ارتفاع الذرة البيضاء وانخفاض الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

انخفاض الذرة والعباد وارتفاع الأولين، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

بعد تشكيلها، متى تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة اعتراضات الإجراءات الجنائية اجتماعاتها؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads