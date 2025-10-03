أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير النشطاء المشاركين ضمن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة وتوصيل المساعدات.

وظهر بن غفير، في مقطع مصور، متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يهاجم عدد من نشطاء شاركوا في الأسطول وتحفظت عليهم إسرائيل، قائلًا لهم: "أنتم إرهابيون".



ما يُسمى بـ "وزير الامن القومي" في حكومة الاحتلال "بن غفير" يهاجم النشطاء المعتقلين من سفن أسطول الصمود، ويصرخ عليهم: "أنتم إرهابيون". pic.twitter.com/xM0iwcoB7K — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 2, 2025

وظهر النشطاء في مقطع الفيديو وهم قيد الاعتقال جلوسًا على الأرض وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، وردَّ بعضهم على بن غفير بهتاف: "الحرية لفلسطين".

وفي وقت سابق أكد مسؤول إسرائيلي احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن “ أسطول الصمود” الذي حمل مساعدات إلى غزة.

