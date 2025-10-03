مش خاين وبس، اتهامات لميليشيا أبو شباب باختطاف ابنة مدير مستشفيات غزة وتسليمها إلى إسرائيل
أفادت مصادر فلسطينية، الخميس، باختطاف الممرضة الفلسطينية الشابة تسنيم الهمص ابنة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الذي اختطف كذلك قبل شهرين قبل أن تعلن إسرائيل اعتقاله.
واتهمت عائلة المختطفة وناشطون فلسطينيون ميليشيا مسلحة يقودها المدعو ياسر أبو شباب، التي تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق سيطرته، باختطاف تسنيم وتسليمها لإسرائيل لاحقًا.
ونشر شقيق تسنيم منشور قال فيه: "بقلوب يعتصرها الألم وبثبات لا يعرف الانكسار، اختطاف أختي... الحكيمة تسنيم على يد الاحتلال الغاشم بلا ذنب سوى أنها كانت تحمل رسالة إنسانية…".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، بأن الممرضة تسنيم الهمص، اختطفت من قبل وحدة خاصة، أثناء ذهابها للعمل في إحدى النقاط الطبية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح الخميس.
من جهته، ذكر "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا" أن "قوة مسلحة من 5 عناصر اختطفت الممرضة تسنيم الهمص (24 عامًا) من نقطة طبية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة واقتادتها إلى منطقة تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال في رفح".
وأكد المركز أن "عملية الاختطاف جاءت بعد نحو شهرين من اختطاف والدها الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في ظروف مماثلة قبل أن يتبين وجوده داخل السجون الإسرائيلية".
وحذر المركز من "إخضاع الممرضة الهمص للتعذيب واستخدامها في إطار الضغط والابتزاز لمحاولة نزع اعترافات منها أو من والدها".
وكانت وحدة إسرائيلية خاصة اعتقلت الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار، والمكلف بإدارة المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، في 21 يوليو الماضي، خلال قيامه بمهمة طبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
