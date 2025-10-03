مش خاين وبس، اتهامات لميليشيا أبو شباب باختطاف ابنة مدير مستشفيات غزة وتسليمها إلى إسرائيل

أفادت مصادر فلسطينية، الخميس، باختطاف الممرضة الفلسطينية الشابة تسنيم الهمص ابنة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الذي اختطف كذلك قبل شهرين قبل أن تعلن إسرائيل اعتقاله.

واتهمت عائلة المختطفة وناشطون فلسطينيون ميليشيا مسلحة يقودها المدعو ياسر أبو شباب، التي تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق سيطرته، باختطاف تسنيم وتسليمها لإسرائيل لاحقًا.



اختطف عملاء من مجموعة "ياسر أبو شباب" الممرضة تسنيم الهمص من مكان عملها في مواصي خانيونس صباح اليوم، وقاموا بتسليمها لجيش الاحتلال، وفق ما أفادت به عائلتها.



وسبق أن اختطفوا قبل شهرين والدها الدكتور مروان الهمص مسؤول المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، وقاموا بتسليمه لجيش الاحتلال.… pic.twitter.com/Xmh3nCAFtz October 2, 2025

ونشر شقيق تسنيم منشور قال فيه: "بقلوب يعتصرها الألم وبثبات لا يعرف الانكسار، اختطاف أختي... الحكيمة تسنيم على يد الاحتلال الغاشم بلا ذنب سوى أنها كانت تحمل رسالة إنسانية…".

هذا ما نشره أخ الحكيمة ابنة الدكتور مروان الهمص الأسير لدى سجون الاحتلال #مروان_الهمص #تسنيم_الهمص pic.twitter.com/40rPXaGSrA — Zahraa Gazaa (@ZaharaGazze) October 2, 2025

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، بأن الممرضة تسنيم الهمص، اختطفت من قبل وحدة خاصة، أثناء ذهابها للعمل في إحدى النقاط الطبية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح الخميس.



من جهته، ذكر "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا" أن "قوة مسلحة من 5 عناصر اختطفت الممرضة تسنيم الهمص (24 عامًا) من نقطة طبية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة واقتادتها إلى منطقة تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال في رفح".

وأكد المركز أن "عملية الاختطاف جاءت بعد نحو شهرين من اختطاف والدها الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في ظروف مماثلة قبل أن يتبين وجوده داخل السجون الإسرائيلية".

وحذر المركز من "إخضاع الممرضة الهمص للتعذيب واستخدامها في إطار الضغط والابتزاز لمحاولة نزع اعترافات منها أو من والدها".

وكانت وحدة إسرائيلية خاصة اعتقلت الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار، والمكلف بإدارة المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، في 21 يوليو الماضي، خلال قيامه بمهمة طبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

