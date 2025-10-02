الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 1520 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، بمشاركة كل من: مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت  30 مخالفة تموينية متنوعة، بقطاع الأسواق والمحال التجارية، كما تحفظت على 1520 عبوة عصير منتهي الصلاحية، و200 كيلو سكر ناقص الوزن، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

التحفظ على 1.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في الفيوم

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم ادارة مباحث التموين الاجراءات القانونية الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

