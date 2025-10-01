الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 60 مخالفة تموينية متنوعة، لقطاع الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، كما تحفظت على نصف طن سكر حر عبارة عن  50 لفة سكر زنة اللفة الواحدة 10 كيلو جرامات ناقصة الوزن، داخل أحد مصانع التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على الكمية النضبوطة وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 25 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

ضبط 1000 لتر سولار في حملة تموينية بالفيوم قبل تهريبها للسوق السوداء

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

