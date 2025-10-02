الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 1.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  إن الحملة ضبطت  20 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخابز زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا بأحد المخازن بإجمالي وزن 1000 كيلوجرام، كانت معدة للبيع بالسوق، كما ضبطت 5  شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا بإجمالي وزن 250 كيلوجرامًا،  وضبطت صاحب مخبز بلدي تصرف في شيكارتين دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، ليصبح إجمالي ماتم التحفظ عليه 1.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 25 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

مواد متعلقة

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

على خطى أحمد عامر، محمد عطية: "لما أموت امسحوا فيلم عليا الطرب بالتلاتة"

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

"يوتيوب" يغلق قناة Nasser TV بعد نشرها تسجيلات صوتية لـ جمال عبد الناصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads