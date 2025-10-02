الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

حصول جامعة أسيوط على فضية المجلس الأعلى في الأنشطة الطلابية

جامعة أسيوط ضمن الفئة
جامعة أسيوط ضمن الفئة الفضية،فيتو

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أسرة الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري، بمناسبة فوز الجامعة بالفئة الفضية في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، والتي أعلن نتائجها المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام ورعاية بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته، إلى جانب دورها في تعزيز روح الابتكار والانتماء والمشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع.

إعداد خريج قادر على المنافسة والإبداع محليًّا ودوليًّا

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي على استمرار جامعة أسيوط في دعم الأنشطة بكافة صورها، إيمانًا منها بأهمية هذا الجانب في إعداد خريج قادر على المنافسة والإبداع محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بحصول جامعة أسيوط على هذه الجائزة التي وصفها بتتويج مُستحق لجهود كبيرة ومتواصلة في دعم الحركة الطلابية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام الطلاب لممارسة مختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتؤهلهم لمستقبل أكثر تميزًا.

جامعة أسيوط تتبني خطة متكاملة للأنشطة خلال العام الجامعي

فيما أشادت الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، بفوز جامعة أسيوط معتبرةً إياه ثمرة تعاون وتكامل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، موضحةً أن الجامعة تبنت خطة متكاملة للأنشطة خلال العام الجامعي، وهو ما أسهم في تحقيق مشاركة واسعة من الطلاب، ونتائج مشرفة في مختلف الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية.

جامعة أسيوط تحصد المركز 75 عالميًّا في علوم البوليمرات وتتقدم في 16 تخصصا علميا

جامعة أسيوط تشارك في ورشة "معامل التأثير العربي" لدعم تصنيف المجلات العلمية

يأتي هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية الشاملة لجامعة أسيوط التي تهدف إلى دعم مسيرة التميز في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الأكاديمية في مصر والشرق الأوسط.

