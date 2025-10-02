الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظ أسيوط يوجه بتوحيد إجراءات تراخيص المحلات وربطها إلكترونيًّا بالجهات المعنية

المجلس التنفيذي بمحافظة
المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من جهة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والمشروعات المختلفة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ أسيوط مع مسئولي المراكز التكنولوجية، وإدارات التراخيص الهندسية بالمراكز والأحياء، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ميكنة وتوحيد إجراءات التراخيص وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية

وخلال الاجتماع، شدد محافظ أسيوط على ضرورة ميكنة وتوحيد إجراءات التراخيص وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بعيدًا عن التعاملات الورقية، بما يضمن تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية للاستفادة القصوى من المنظومة الرقمية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على التوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد ركائز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تنفيذي أسيوط: تخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح والمراكز

تنفيذي أسيوط: ارتفاع نسبة الإنجاز في التصالح على مخالفات البناء لـ 99%

تنظيم برامج تدريبية مجانية للعاملين بالوحدات المحلية

كما كلف محافظ أسيوط بتنظيم برامج تدريبية مجانية للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام والمراكز التكنولوجية، لرفع قدراتهم في مجالات الحاسب الآلي والربط الإلكتروني والتعامل مع المنظومة الرقمية، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

