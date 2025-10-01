الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

السولار المضبوط بمحافظة
السولار المضبوط بمحافظة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري وتهريب المواد البترولية والتموينية المدعمة، والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بحقوق المواطنين.

ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط شنت حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين وإدارة تموين منفلوط، حيث تمكنت الحملة من مداهمة أحد المخازن بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، وضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية، قام المتهم بتجميعها دون وجه حق تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة شارك فيها كل من: محمود إبراهيم حسين مدير إدارة تموين ديروط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط عبد الرحيم سيد، ومحمد قوشتي، وعصام عبد الحفيظ، ومصطفى إبراهيم، إلى جانب، أمين الشرطة جميل أبو قورة.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو التموينية المدعمة.

ضبط 18 ألف لتر بنزين وسولار و7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

"الدمغة والموازين" تضبط مخالفات في محطات بنزين وتهريب دقيق للسوق السوداء

 

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

