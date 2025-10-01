ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري وتهريب المواد البترولية والتموينية المدعمة، والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بحقوق المواطنين.

ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط شنت حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين وإدارة تموين منفلوط، حيث تمكنت الحملة من مداهمة أحد المخازن بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، وضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بلاستيكية، قام المتهم بتجميعها دون وجه حق تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة شارك فيها كل من: محمود إبراهيم حسين مدير إدارة تموين ديروط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط عبد الرحيم سيد، ومحمد قوشتي، وعصام عبد الحفيظ، ومصطفى إبراهيم، إلى جانب، أمين الشرطة جميل أبو قورة.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو التموينية المدعمة.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.