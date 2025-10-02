الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع أجهزة كهربائية وأثاث لأهالي منطقة المصلى عقب تأهيل منازلهم (فيديو)

أجهزة منزلية لأهالي
أجهزة منزلية لأهالي حي غرب أسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقيم بديوان عام المحافظة، لتوزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة المصلى التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تأهيل منازلهم.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

حضر الاحتفال كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد السلام مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في المبادرة.

أهداف مبادرة “حياة كريمة”

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها مشيرا إلى أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع كفاءة البيئة السكنية بما يتماشى مع أهداف مبادرة "حياة كريمة".

وخلال تفقده الأجهزة المخصصة للتوزيع، والتي تضمنت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومجموعة من الأثاث المنزلي، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للجهود المشتركة بين ورش التعليم الفني وقطاع التضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، الذين تكاتفوا جميعًا من أجل توفير هذه المستلزمات ودعم الأسر المستحقة.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه المبادرات تجسد مفهوم التكافل المجتمعي وتؤكد على أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، منوهًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات والمبادرات التي تعكس روح التعاون وتلبي احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

محافظ أسيوط يسلم أهالي عرب المدابغ تعويضات مالية ضمن تطوير المناطق غير الآمنة (صور)

محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز لشباب وفتيات من الصم وضعاف السمع (فيديو)

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفذ خطة شاملة لتطوير مناطق المصلى وزرزارة والفواخير بحي غرب، تستهدف أكثر من 600 منزل بأعمال إحلال وتجديد للبنية الأساسية والواجهات الداخلية والخارجية، فضلًا عن توفير الأجهزة والأثاث المنزلي عبر ورش طلاب التعليم الفني، ودعم الطلاب بالمستلزمات الدراسية، إلى جانب تمكين الأسر من مشروعات صغيرة منزلية توفر مصادر دخل مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاجهزة الكهربائية الاثاث المنزلي الاسر الاولي بالرعاية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر رؤية مصر 2030 محافظة اسيوط محافظ أسيوط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جامعة أسيوط والسفير الإسباني يفتتحان المعرض الفوتوغرافي مدينة الزهراء

انطلاق القمة المصرية الإسبانية الثالثة لطب الحالات الحرجة بجامعة أسيوط

أسيوط: مجازاة معلم بخصم 15 يوما لتغيبه وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشئون القانونية

البابا تواضروس ومحافظ أسيوط يدشنان كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق (فيديو)

ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

البابا تواضروس يلتقي شعب كاتدرائية القديس المشرقي في أولى محطات زيارته لأسيوط (صور)

نوعان من الطوب المازيكو، محافظ أسيوط يشيد بابتكار محلي يختصر الوقت ويخفض التكاليف

تعليم أسيوط يوضح حقيقة فيديو هروب طلاب من أعلى سور مدرسة

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads